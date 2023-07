Mediaset, dopo Barbara D’Urso altro problema da gestire: il conduttore sarebbe furioso

Diverse grane da gestire per Pier Silvio Berlusconi. Detto della notizia di Barbara D’Urso che è stata tolta dalla conduzione di Pomeriggio 5 con al suo posto Myrta Merlino, c’è un altro giornalista che vorrebbe maggiore spazio e considerazione e sarebbe molto deluso.

A raccontare l’indiscrezione il settimanale Oggi e in particolare dal giornalista Alberto Dandolo. Si tratta di Francesco Vecchi, collega conduttore di Federica Panicucci a Mattino 5.

Fonte: web

A quanto pare Vecchi è rimasto molto deluso dal fatto che non gli sia stato affidato un programma che doveva andare in onda in estate su Rete 4.

“Gira voce che l’azienda gli avesse promesso un programma estivo in prima serata su Rete 4, poi saltato. Lui non l’avrebbe presa affatto bene ed ecco perché si è concesso una stoccata contro l’azienda per la messa in onda della trasmissione, da quello che molti chiamano lo studio sgabuzzino” – si legge sul settimanale.

Insomma Vecchi, che tra l’altro sta facendo ottimi ascolti al mattino con Mattino 5 insieme a Federica Panicucci, si sarebbe aspettato maggiore riconoscenza con l’affidamento della trasmissione che invece non è stata inserita nei palinsesti estivi di Mediaset.

Delusione per Francesco Vecchi che è ormai a Mediaset da anni, prima a Mattino 5 dal 2016 al 2021, poi a Mattino 5 news dal 2020. In precedenza ha condotto TG5 Prima Pagina dal 2014 al 2016 e di Stasera Italia Estate nel 2018.

Sarà una Rete 4 ricca di novità in vista del nuovo autunno-inverno. Nella serata di presentazione dei palinsesti l’amministratore delegato Pier Silvio Berlusconi ha parlato di come l’azienda ha deciso di trasformare un canale dedicato in precedenza a film e telenovele, in un canale di attualità e informazione.

Anche per il prossimo anno infatti ogni sera ci sarà una trasmissione di approfondimento politico e di attualità. Novità l’innesto di Bianca Berlinguer che sbarcherà su Rete 4 dove troverà già Nicola Porro e gli altri.