Megan Gale, cosa fa oggi? eccola 20 anni dopo la pubblicità Omnitel

Nei primi anni 2000 ha stregato tutti con la sua pubblicità per la Omnitel, oggi diventata Vodafone. Stiamo parlando di Megan Gale, modella australiana classe 75 diventata popolarissima.

Megan sbarcò nel nostro paese come volto della famosa pubblicità dell’azienda di telefonia. La sua bellezza stregò tutto tanto da arrivare persino al Festival di Sanremo del 2001 nelle vesti di co conduttrice insieme a Raffaella Carrà.

Fonte: web

La modella australiana ha iniziato la sua carriera nel mondo della moda negli anni 90. Poi agli inizi del nuovo secolo il contratto con la Omnitel che gli ha cambiato letteralmente la vita. Megan nel primo decennio degli anni 2000 ha avuto una popolarità incredibile tanto da diventare uno dei volti più noti soprattutto in Italia. Nel nostro paese ha avuto anche dei ruoli nel cinema come attrice.

Poi con gli anni la sua fama è man mano scemata ed oggi i più affezionati possono ancora seguirla grazie ai social. Su Instagram Megan vanta migliaia di followers che aggiorna molto spesso sulla sua vita. Le cose per lei sono cambiate radicalmente da qualche anno.

Megan si è trasferita in Australia insieme al compagno, il giocatore di football australiano Shaun Hampson. Hanno avuto due figli, Alan Thomas Hampson nato nel 2014 e Rosie May Dee Hampson nata nel 2017.

Megan non lavora più come modella ma da qualche anno oltre a fare la mamma a tempo pieno gestisce una residenza per vacanze. Anche se sono passati 20 anni da quando divenne popolare con la Omnitel, Megan si mostra ancora in tutta la sua bellezza sui social. La modella appare in splendida forma e non è cambiata per niente rispetto a 2 decenni fa. Eccola in uno scatto recente prelevato dal suo profilo Instagram personale.

La lunga chioma castana è rimasta identica così come il suo volto bellissimo. Anche fisicamente non è cambiata molto segno che si tiene comunque molto in forma nel corso della giornata.