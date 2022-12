Raffaella Carrà, chi è il suo erede? Spunta il nome del suo presunto successore

Senza alcuna ombra di dubbio Raffaella Carrà è stata una delle artiste più amate e stimate nel mondo della musica italiana. La nota icona di stile è venuta a mancare il 5 luglio 2021 e molti si chiedono chi sarà l’edere del suo patrimonio artistico. Scopriamo insieme di chi si tratta nel dettaglio.

Era il 5 luglio 2021 quando il mondo della musica italiana ha subito un grave lutto. Infatti, quel giorno venne a mancare Raffaella Carrà la quale è stata un esempio molto importante per numerose generazioni grazie al suo incredibile talento. Oltre al talento, a contraddistinguerla era il suo iconico caschetto biondo e i suoi balletti che ancora oggi fanno divertire molte persone.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Raffaella Carrà (@raffaellacarra_fans_offic)

Inutile dire che la morte della Carrà ha sconvolto tutti i suoi fan i quali si sono sempre chiesti chi possa essere quella persona degna di prendere il suo posto nell’ambito televisivo. Nel corso dell’ultimo periodo, in rete è spuntato il nome di un altro talento che potrebbe diventare il suo successore.

Stiamo parlando di Elodie la quale ha debuttato nel mondo della televisione italiana grazie alla sua partecipazione ad Amici di Maria De Filippi. Anche se non ha raggiunto la vittoria al noto talent show, Elodie ha subito conquistato il cuore degli italiani. Infatti, la sua voce meravigliosa e la sua sensualità unica l’hanno resa una vera e propria regina del palcoscenico.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elodie (@elodie)

Raffaella Carrà: la carriera

Raffaela Carrà è nata a Bologna nel 1943. La donna ha debuttato nel mondo della televisione come attrice, ballerina, cantante e showgirl. A partire dagli anni ’60, il suo incredibile talento l’ha resa popolare anche in Spagna dove si è resa protagonista di numerose esperienze artistiche. Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, la Carrà non è mai stata sposata e non ha avuto figli. Tuttavia, possiamo ricordare due storie d’amore molto importanti: la prima relazione avuta con Gianni Boncompagni mentre la seconda con Sergio Japino.