L'ex Duchessa di Sussex, Meghan Markle è stata avvistata in ospedale probabilmente per un controllo al bambino, rischio di parto?

Piccoli problemi in corso per Meghan Markle e il Principe Harry? Gli ex Duchi di Sussex potrebbero fare i conti con un parto prematuro, sembra infatti che la bella attrice americana si sia recata in ospedale per approfondire dei controlli.

Meghan Markle è stata intravista entrare al Santa Barbara Cottage Hospital a boro di un SUV, a dare la notizia è stato il portale locale New Idea che ipotizza dei problemi alla gravidanza. Sul sito si legge:

Secondo diverse voci Meghan vuole partorire a casa, ma questo non significa che non abbia bisogno di assistenza. Il Cottage è uno dei migliori ospedali della città ed è solito trattare con pazienti ricchi e famosi. Data la loro solita riservatezza, non è da escludere che la duchessa abbia voluto fare una prova generale. Ovviamente può anche darsi che Meghan sia stata avvistata recarsi in ospedale per dare alla luce la bambina, dato che ormai potrebbe accadere da un momento all’altro.

L’ipotesi più accreditata al momento sarebbe quella di un parto prematuro, la bimba era attesa per la metà di Giugno ma potrebbe venire al mondo già questa settimana, i due avevano in realtà programmato un parto in casa, ma il sogno potrebbe non avverarsi.

Se ci fossero delle complicazioni sarebbe giustificata anche la partenza precoce del Principe Harry subito dopo il funerale del Principe Filippo: l’ex Duca di Sussex non ha atteso neanche il compleanno della Regina Elisabetta che ha appena compiuto 95 anni.

Vista la riservatezza della coppia, così com’è stato per il piccolo Archie, sarebbe strano che i due rompessero il silenzio e rilasciassero un intervista circa la data del parto. Al momento però sembra che non ci sia da allarmarsi in modo problematico.

Nel frattempo l’attrice di Suits ha deciso di debuttare come scrittrice per bambini e ha scritto un libro intitolato The Bench che racconta proprio il rapporto tra padre e figlio. L’ispirazione da una lettera di Harry: