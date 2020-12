Meghan Markle è un catalizzatore di dolore. In che senso? Presto detto! Torniamo a parlare della Duchessa più chiacchierata di sempre! Reduce dal suo primo lancio di un nuovo podcast su Spotify, Meghan Markle continua ad attirare antipatie dal Regno Unito, e non solo!

A spiegare le cause che hanno portato l’ex attrice a diventare uno dei membri della Royal Family più odiati di sempre ci ha pensato Eric Schiffer, esperto in strategie politiche che, durante un’intervista rilasciata a Express, ha parlato dei Sussex e delle critiche che puntualmente piovono addosso alla moglie del Principe Harry!

Meghan è diventata catalizzatore di un immenso dolore in tutta la Gran Bretagna. Quello che molti vedono è che le mosse di Harry sono volte a guadagnare e a non mostrare rispetto alla Corona.

Video Credit TODAY

Sono queste le parole di Schiffer, il quale aggiunge che quando è giunta in Inghilterra insieme a Harry, Meghan era senza dubbio in una posizione molto scomoda. La donna era effettivamente “vulnerabile” in Gran Bretagna. Una persona proveniente da un altro Paese, senza un minimo di sangue blu, si stava accaparrando uno degli scapoli più ambiti di tutto il Regno Unito. Per molti (e molte) potrebbe sembrare l’inizio di una favola, ma non tutti la pensano allo stesso modo.

Meghan Markle: ecco perché tutti la odiano

La nazionalità di Meghan, così come la sua carriera di attrice e la completa assenza di legami con l’aristocrazia, hanno contribuito a renderla un vero catalizzatore di critiche e odio. Non a caso la stessa ex attrice ha raccontato di essere stata la persona più “trollata” del 2019. Niente di strano che uno degli obiettivi della coppia sia quello di combattere la diffusione dell’odio on line, non trovate?

Per finire, Schiffer spiega che il popolo inglese incolpa Meghan anche per il famoso “Megxit”. Del resto, già il modo in cui è stata definita la decisione di Harry e della moglie di allontanarsi dai riflettori della Famiglia Reale la dice lunga.

Meghan è in parte incolpata per le scelte di Harry,

ha commentato l’esperto. Chissà se e quando il mondo riuscirà a non dare alle donne determinate e forti la colpa di tutti i mali della Terra!

Foto da Instagram