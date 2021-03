Meghan Markle e Harry: “Eravamo già sposati in gran segreto”

Ricorderete tutti il meraviglioso matrimonio tra Meghan Markle e l’ex Principe Harry. Beh, era una favola, tutto in stile Royal Family. Dopo la rottura, ormai definitiva, i “neo sposini” hanno rilasciato una lunga intervista a Oprah Winfrey.

Le parole degli ex Duchi di Sussex hanno shoccato l’intero Paese e, anche in Gran Bretagna, si sono creati i primi forti scompigli. Se la Regina Elisabetta ha deciso di ignorare le parole del nipote, tutto il resto del mondo non può certo passare sopra alle accuse di razzismo.

Sembra, infatti, che Meghan Markle abbia sofferto per il colore della sua pelle, ma ha anche vissuto l’ansia per la nascita del piccolo Archie. Alcuni membri della Famiglia Reale sembra temessero che fosse “troppo scuro”.

Accuse pesanti e shoccati che si aggiungo a quelle di aver lasciato al verde i due dopo l’allentamento della Famiglia Reale. Anche il Principe Carlo è coinvolto in questo scandalo, Harry sostiene infatti che non gli risponde neanche più al telefono.

Ora, emergono dettagli anche sul matrimonio dei Duchi di Sussex che sembra essere stato una vera e propria falsa. I due erano in realtà già sposati e hanno raccontato i dettagli del loro vero matrimonio: