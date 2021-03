Meghan Markle e Harry sulla Famiglia Reale: “Ci hanno lasciato senza soldi, Diana lo sapeva”

L’intervista di Meghan Markle e l’ex Principe Harry da Oprah Winfrey è stata a dir poco shoccante. Gli ex Duca di Sussex non si sono di certo risparmiati, tutto il focus della chiacchierata è stato incentrato sulla rottura, possiamo ire ormai definitiva, con la famiglia reale.

Che la separazione non sia stata facile non è di certo una novità, tuttavia, ora a coppia è arrivata ad un punto di completa rottura così da raccontare anche quei dettagli più nascosti e shoccanti.

Dopo aver rivelato il sesso del bebè, Meghan Markle ha anche spiegato che proprio il suo primogenito ha rischiato di subire discriminazioni. Stando alle sue parole, alcuni membri della famiglia reale temevano per il colore della pelle. Dopodiché è Harry a spiegare:

Tirando fuori Lady Diana l’argomento si è letteralmente accesso, la principessa più controversa della storia sembra avere ancora un ruolo predominante nelle scene.

Dall’inizio del 2020 finanziariamente ci hanno tagliato fuori. Ho portato via quello che mia madre mi ha lasciato. E senza quello, non saremmo stati in grado di farcela. Penso che mia mamma l’abbia previsto. Ho sicuramente sentito la sua presenza durante l’intero processo. Detto questo, non ho rimpianti, non mi pento di aver lasciato la famiglia reale.

La coppia ha anche svelato un terribile retroscena sul Principe Carlo. Il padre sembra non rispondere già neanche al telefono:

Non risponde più alle chiamate. Come mai? Perché ho preso in mano la situazione, la mia vita. L’ho fatto per la mia famiglia. Questa cosa non piace a nessuno; è davvero triste che siamo arrivati a questo punto, ma dovevo fare qualcosa per la mia salute mentale, per quella di mia moglie e anche per Archie.