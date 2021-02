Meghan Markle è incinta: arriva la risposta ufficiale

Arrivata la conferma sulle indiscrezioni che circolavano negli ultimi giorni. Meghan Markle e Harry sono in attesa del loro secondo figlio. Il piccolo Archie presto avrà un fratellino o una sorellina minore! Nessuna notizia infatti riguardo al sesso del bebè.

Credit: Misan Harriman

La conferma della gravidanza arriva da una fonte molto vicina alla coppia, che ha voluto lasciare una dichiarazione alla testata giornalistica Bbc.

Possiamo dare conferma che il piccolo Archie sarà presto un fratello maggiore. Il Duca e la Duchessa di Sussex sono felici di annunciare di essere in attesa del loro secondo figlio.

Una notizia che si è rapidamente diffusa, ma che non è stata ancora argomento della famiglia reale. Nessun augurio o nessuna smentita sull’account ufficiale. Meghan e Harry hanno rinunciato ormai da tempo a tutti i benefici della Royal Family, mantenendo però il titolo nobiliare.

Meghan Markle e l’aborto spontaneo

La gioia della seconda gravidanza, arriva dopo un periodo non facile per Meghan Markle. Lo scorso anno ha perso un bambino ed ha raccontato quanto il dolore dell’aborto abbia segnato la sua vita. In una lettera aperta al New York Times, la Duchessa di Sussex ha voluto condividere quel dolore con tutte coloro che possono comprenderla o che hanno bisogno di essere comprese.

Era una mattina di luglio, quando Meghan si era alzata per cambiare il pannolino al piccolo Archie e fare colazione. All’improvviso però, un forte dolore, un crampo addominale che l’ha fatta cadere a terra.

Ho stretto Archie a me e ho canticchiato la ninna nanna per calmare entrambi. Sapevo, mentre stringevo mio figlio, che stavo perdendo il secondo.

Dopo lo spiacevole episodio, Meghan è stata ricoverata in ospedale e per tutto il tempo, ha potuto contare sul supporto del suo Harry.

Perdere un figlio significa portare un dolore quasi insopportabile, vissuto da molti ma di cui parlano pochi.

La duchessa ha voluto rivolgersi a tutte le donne che hanno perso un bambino e che tengono quel dolore in fondo al cuore, soffocandolo. Anche se mai dimenticherà quel forte crampo, Meghan ha scoperto di aspettare di nuovo un bambino e presto stringerà il suo secondo figlio tra le braccia.