Meghan Markle, dopo l’aborto torna in Tv per ringraziare gli eroi del 2020

Meghan Markle torna in TV con un'apparizione a sorpresa durante un programma della CNN

Meghan Markle riappare a sorpresa in Tv. Dopo aver condiviso con il mondo la notizia del suo recente e triste aborto, la moglie del Principe Harry torna a farsi vedere, e lo fa a sorpresa, durante l’annuale speciale televisivo della CNN “Heroes“. Durante la trasmissione sono stati onorati i momenti più stimolanti ed emozionanti di quest’anno. Sono stati celebrati coloro che in qualche modo, grazie al loro animo generoso, hanno reso questo mondo un posto migliore, ed anche Meghan ha voluto pronunciare qualche parola in proposito.

Durante un collegamento (che potete vedere nel video in basso), la Duchessa del Sussex ha infatti ringraziato le persone che si sono alzate e che hanno fatto qualcosa di concreto, assicurandosi che i bisogni più elementari delle nostre comunità venissero soddisfatti, anche e soprattutto durante la pandemia di coronavirus.

Meghan ha ricordato che per alcune famiglie l’impatto della pandemia è stato catastrofico. Tuttavia, proprio in un momento del genere abbiamo visto l’umanità tendersi una mano in modo straordinario:

Hanno fatto in modo che coloro che li circondavano non dovessero soffrire in isolamento. Hanno nutrito il loro prossimo in molti modi, ed hanno mostrato a ognuno di noi che anche nei tempi più bui, unendoci abbiamo il potere di ricordare che c’è una speranza e che tutto andrà bene.

Video Credit Breaking News

Meghan Markle ed Harry, il loro impegno per migliorare il mondo

Durante questi mesi, sia Meghan che Harry hanno attraversato momenti difficili. La coppia ha dovuto affrontare il dolore di un aborto. Come se non bastasse, Harry si è anche allontanato dalla sua famiglia da quando si è trasferito negli Stati Uniti.

Nonostante ciò, i due si sono rimboccati le maniche per portare avanti i loro tanti progetti, a cominciare da quelli promossi dalla loro organizzazione benefica Archewell, che si prefigge lo scopo di migliorare la vita delle comunità facendo qualcosa di concreto.

Abbiamo appreso che la coppia ha anche firmato un remunerativo accordo con il colosso Netflix, per il quale intende produrre documentari e programmi il cui scopo sarà proprio quello di sensibilizzare le comunità e di migliorare la vita di adulti e bambini.

I Sussex sono insomma molto attenti ai problemi del nostro mondo, e mostrano di voler dare un contributo per cambiare le cose. Riusciranno in questa impresa? Non possiamo saperlo, ma quel che è certo è che si tratta di un obiettivo ammirevole e da sostenere.

Foto da Instagram