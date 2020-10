Meghan Markle ha aiutato il marito a comprendere meglio il problema dei pregiudizi razziali. Ad ammetterlo è stato lo stesso Principe Harry, che in una video intervista rilasciata a GQ ha spiegato di non aver mai pienamente compreso quanto fossero dannosi i pregiudizi, a cominciare da quelli razziali. Vivere anche solo un giorno “nelle scarpe di Meghan” gli avrebbe però aperto gli occhi.

L’ex Royal senior trentaseienne ha spiegato infatti di aver compreso meglio la questione solo dopo aver conosciuto la sua attuale moglie, la trentanovenne Meghan Markle. Harry ha anche ammesso che, in precedenza, non aveva idea dell’esistenza dei pregiudizi razziali.

Nessuno punta il dito. Non puoi davvero puntare il dito, soprattutto quando si tratta di pregiudizi inconsci. Ma una volta che ti rendi conto o ti senti un po’ a disagio, spetta a te uscire e istruirti, perché l’ignoranza non è più una scusa.

Anche questa volta, quelle pronunciate da Harry sono affermazioni più che condivisibili. Del resto, personalmente devo ammettere di trovarmi spesso d’accordo con i discorsi pronunciati dalla coppia.

Il Principe Harry spiega com’è indossare “le scarpe di Meghan”

Ma tornando al Principe, il giovane ragazzo ha candidamente aggiunto:

Per quanto sia triste da dire, mi ci sono voluti molti, molti anni per rendermene conto, specialmente vivendo un giorno o una settimana nei panni di mia moglie.

Con buona pace dei detrattori di Meghan Markle, dobbiamo ammettere che questa donna ha fatto fare un gran bel cambiamento al marito Harry, non vi pare?

Durante la sua intervista il giovane Principe ha detto la sua anche in merito alla coreografia Diversity di Britain’s Got Talent, che a quanto pare si sarebbe accaparrata non poche critiche. Come potete intuire dal video in alto, la coreografia si ispira al movimento Black Lives Matter. Di fronte alla lunga serie di attacchi ricevuti dalla performance, il ragazzo si domanda però:

Quante sono le persone che effettivamente hanno guardato lo spettacolo e si sono lamentate? E quante lo hanno fatto solo dopo che la loro opinione è stata infiammata da ciò che hanno letto?

Domanda più che legittima caro Harry! Vi lasciamo alla coreografia e all’intervista del Principe per GQ! Se vi va, fateci sapere cosa ne pensate!

