Meghan Markle dovrebbe ridimensionare i suoi discorsi pubblici per il bene del marito Harry. È questa l’opinione che Robert Lacey, autore della biografia Battle of Brothers, avrebbe espresso durante una recente intervista rilasciata a True Royalty TV.

Come ormai ben sapranno i fan della Royal Family (anche dei membri più turbolenti), Meghan Markle ed Harry hanno spesso pronunciato discorsi che toccano tematiche che spaziano dalla politica alla salute mentale, dal cyberbullismo all’empowering femminile.

Proprio Meghan ha pronunciato discorsi di grande ispirazione, come quando ha invitato noi donne a comprendere il nostro valore e l’importanza di far sentire la nostra voce. O come quando, senza peli sulla lingua, ha esortato il popolo americano a far valere uno dei diritti più importanti, il diritto di voto.

Video Credit Nataliya Marhitych

Ebbene, a detta di Lacey pare che questi discorsi (che a mio avviso sono più che condivisibili), dovrebbero essere ridimensionati, se Meghan tiene davvero al marito Harry. Ma per quale motivo esattamente? La ragione è collegata alle tradizioni della Famiglia Reale, che da sempre evita di pronunciarsi in merito a questioni importanti, come la politica ad esempio.

In questa particolare ottica appare chiaro che i discorsi di Meghan Markle potrebbero suscitare l’ira della Famiglia Reale.

Penso che [Meghan] si sia resa conto di come [alcuni dei suoi] discorsi mettano a rischio il rapporto di suo marito con la famiglia, e forse lei potrebbe tornare indietro su alcune di queste posizioni più estreme,

avrebbe affermato l’autore.

William aveva ragione ad avere paura di Meghan Markle

Durante l’intervista Lacey avrebbe inoltre aggiunto qualche dettaglio in merito al litigio fra il Principe William e il Principe Harry. A detta di Robert, a conti fatti il futuro Re d’Inghilterra aveva ragione a preoccuparsi per l’arrivo di Meghan Markle a palazzo.

Meghan è una donna che si è fatta da sola; è diventata una star; è diventata una milionaria che si è fatta da sola.

Harry e William hanno invece ereditato le loro posizioni e le loro fortune.

Penso che quando William si è seduto con Harry e ha detto che potevano esserci problemi, e penso che gli eventi gli abbiano dato ragione.

Naturalmente tutto questo dipende dai punti di vista. Per la Famiglia Reale l’arrivo di Meghan Markle deve aver rappresentato un vero e proprio terremoto pronto a portare trambusto e scompiglio fra i corridoi di Buckingham Palace. Tuttavia non penso si possa attaccare Meghan perché invita i cittadini ad andare a votare o perché invita le donne ad alzare la testa e a non farsi schiacciare. Meghan Markle vive nel mondo reale, dove nessuna etichetta e nessun protocollo dovrebbero mai impedire di esprimere la propria opinione.

Foto da Instagram