Meghan Markle ed Harry: il dolce gesto ispirato al piccolo Archie

Meghan Markle ed Harry hanno compiuto un gesto davvero tenerissimo, ispirandosi forse proprio alla dolcezza del loro bambino, il piccolo Archie. Abbiamo visto che durante il Natale i Sussex hanno trascorso del tempo in famiglia ed hanno decorato casa insieme al loro bambino, ma anche durante il periodo delle festività la coppia non ha dimenticato di dare una mano al prossimo. Cosa avranno fatto secondo voi Meghan ed Harry?

A rispondere a questa domanda ci pensa il New Zealand Herald, che rivela che il Principe Harry e Meghan Markle hanno acquistato 100 berretti di lana fatti a mano dall’impresa benefica Make Give Live. L’acquisto dei cappelli è stato fatto per conto del piccolo Archie. Già in passato il piccolo ha sfoggiato uno dei tenerissimi berretti realizzati dai membri dell’associazione, facendo innamorare i fan della Royal Family.

Ebbene, dovete sapere che grazie al loro acquisto, ben 200 famiglie bisognose potranno ricevere il sostegno da parte dell’associazione. Lo racconta la stessa fondatrice di Make Give Live, Claire Conza, la quale ha ricevuto l’ordine di Harry e Meghan sotto forma di una lettera.

Meghan Markle ed Harry, il gesto tenerissimo per Natale

Video Credit TODAY

Dato che Make Give Live opera su un modello “se ne compri uno, noi ne regaliamo un altro”, questo permetterà al gruppo di fare altri 200 cappelli da distribuire alle famiglie bisognose il prossimo inverno, attraverso le varie associazioni di beneficenza che sostiene,

ha spiegato la fondatrice dell’associazione. La donna ha aggiunto che proprio grazie al supporto di Meghan ed Harry, il suo lavoro e quello delle tante persone che collaborano per questa giusta causa ha ottenuto sempre maggiore attenzione da parte del pubblico.

Quest’anno abbiamo donato oltre 3500 cappelli a persone bisognose,

ha spiegato Claire, la quale desidera ringraziare Meghan Markle ed Harry almeno attraverso un messaggio o una lettera. Per fare ciò, Claire ha lanciato un appello sui social:

Recentemente ho pubblicato un messaggio sui social media chiedendo come avremmo potuto mandare un biglietto per esprimere a Meghan ed Harry quanto siamo stati grati per aver fatto conoscere al mondo il nostro lavoro.

Non possiamo che ammirare l’impegno di Harry e Meghan nel sostenere le cause che hanno più a cuore, e magari prendere esempio da loro, non trovate anche voi?