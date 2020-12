Vivere insieme a Meghan Markle, ha in qualche modo reso più consapevole il Principe Harry in merito a molti problemi che affliggono la nostra società. Che la Duchessa del Sussex abbia migliorato la vita di Harry d’Inghilterra sotto molti aspetti, sembra più che evidente. Con l’arrivo di Meghan, il giovane Principe ha cambiato radicalmente la sua vita.

Se molti ritengono che le scelte della coppia siano state avventate, poco rispettose e sconsiderate, c’è però anche chi non può fare a meno di notare che da quando vive in America, Harry sembra aver assunto una sua chiara personalità. Parla di ciò che gli sta davvero a cuore, sposa battaglie un tempo per lui impensabili, come la lotta contro i pregiudizi razziali inconsci, o come quella per il voto.

Ammettiamolo, per quanto possa non piacere a molte persone, Meghan Markle ha avuto senz’altro un’influenza positiva per il Principe Harry. Del resto, lo ha ammesso lo stesso ragazzo durante una chiacchierata con l’attivista del Black Lives Matter Patrick Hutchinson, divenuto celebre per aver salvato un elemento dell’estrema destra che stava protestando contro coloro che chiedevano semplicemente il rispetto dei propri diritti. Per il suo gesto, Patrick è stato definito un eroe.

Ebbene, proprio insieme all’attivista, Harry si è ritrovato a parlare di pregiudizi razziali per la serie GQ Heroes. In quella particolare occasione, il fratello del Principe William ha spiegato che per via della sua educazione scolastica non sempre si è reso conto di cosa fossero effettivamente i pregiudizi inconsci.

Vivere nei panni di Meghan Markle: le parole di Harry

Harry ha spiegato che ci sono voluti molti anni affinché lui si rendesse conto della reale situazione. In questo percorso di consapevolezza, la presenza di Meghan Markle ha davvero fatto la differenza:

Vivere un giorno o una settimana nei panni di mia moglie mi ha reso particolarmente consapevole del problema.

I due uomini hanno anche parlato delle difficoltà che molte persone provano nell’affrontare discussioni inerenti alla razza. Patrick ha spiegato che, a suo avviso, “alcuni bianchi provano paura nell’iniziare una conversazione sulla razza”:

Le persone non devono avere paura. Penso che questo possa interessare alcuni bianchi. Penso che possano avere paura, hanno paura di dire forse la cosa sbagliata.

Lo stesso Harry si è mostrato d’accordo, spiegando che magari qualcuno potrà anche sbagliare, potrà dire qualcosa di inappropriato, proprio nel tentativo di non commettere dei passi falsi. Voi cosa ne pensate? E cosa ne pensate della svolta del Principe Harry?

