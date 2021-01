Meghan Markle lo sapeva già, ma adesso è ufficiale: il Principe Harry è la celebrità con i capelli rossi più attraente del mondo. Ora, se proprio vogliamo “spaccare il capello in quattro” (giusto per rimanere in tema di capelli), di personaggi dai capelli rossi più attraenti ne possiamo trovare almeno un paio. Qualche anno fa mi sono imbattuta per caso in un calendario con tanti uomini dai capelli rossi (niente di sconveniente, davvero), che avevano davvero un loro fascino innegabile.

Ma a quanto pare, secondo i risultati di un sondaggio condotto da OnBuy.com per celebrare l’International Kiss A Ginger Day (che si è svolto proprio ieri, 12 Gennaio) buona parte delle ben 5000 persone che hanno votato, hanno espresso una preferenza per il Principe fuggiasco.

Certo, c’è da dire che i trascorsi di Harry hanno contribuito a creare quell’aura di affascinante mistero che tanto ci piace. Da Principe con tutti gli agi e gli sfarzi che la vita a Palazzo può offrire, Harry ha infatti deciso di abbandonare il castello e i suoi titoli Reali in nome dell’amore. Come fare a non sciogliersi di fronte a una storia del genere?

Video Credit Royal Family

Oggi Harry sta scoprendo il mondo con occhi nuovi, è diventato papà ed è il marito di un’avvenente quanto impegnata ex attrice. Come se non bastasse, la coppia si è assunta un compito molto nobile, ovvero quello di migliorare il nostro mondo, un podcast (o un documentario su Netflix) alla volta. Come non cadere vittime del fascino di una coppia del genere? È davvero impossibile!

Dal marito di Meghan Markle a Karen Gillan, le redhead celebrities più attraenti del mondo sono …

Ma detto questo, quali altri personaggi dai capelli rossi (anche voi sentite in testa la canzone della serie animata “Anna dai capelli rossi”?) saranno presenti nella classifica?

Per fare qualche nome, oltre al Principe Harry (che si è accaparrato l’83% dei voti) troviamo Isla Fisher, Jessica Chastain, Karen Gillan e Michael Fassbender.

Insomma, il nostro Harry è davvero in ottima compagnia! Questa tra l’altro non è la prima volta che il mondo del gossip celebra il fascino del Principe. Con buona pace per William, il fratello è stato infatti eletto anche “Padre più attraente al mondo”. Anche in questo caso, non possiamo che approvare un simile risultato, non vi pare? Prima di salutarvi, torniamo a dare una ripassata al calendario con i modelli dai capelli rossi, vi va di unirvi?

Foto da Istagram