Come si è evoluto il rapporto fra Meghan Markle e il Principe Harry? A rispondere a questa domanda è stata la “fashionista” Sarah Bradbury, secondo cui, in base al linguaggio del corpo mostrato durante la loro ultima apparizione insieme, il legame fra Harry e Meghan sta chiaramente diventando sempre più solido e forte.

La coppia sta mostrando una complicità sempre maggiore. Pare che i due siano giunti a una nuova fase della loro relazione. Per giungere a questa conclusione, la ragazza ha preso in esame l’ultimo video della coppia, presente all’evento on line Time100. Harry e Meghan si trovavano nella loro casa a Montecito, e sono apparsi più belli e raggianti che mai.

Ebbene, Sarah Bradbury – che si è unita a un podcast Reale per discutere degli abiti della coppia – non ha potuto fare a meno di commentare l’incredibile linguaggio del corpo della coppia. La Bradbury ha infatti spiegato che sia Meghan che Harry sembravano felici e molto a proprio agio in presenza l’uno dell’altro.

Video Credit TIME

Penso che in base al loro linguaggio del corpo sembravano entrambi molto felici,

ha commentato la donna, aggiungendo che il legame fra i due sembra essersi rafforzato, diventando molto più solido.

Meghan Markle, cosa hai fatto ai capelli?

Questa non è la sola osservazione fatta dalla Bradbury. La donna ha infatti fatto notare che i capelli di Meghan Markle sembrano essere cresciuti in modo incredibilmente veloce negli ultimi mesi, e si è domandata quali integratori possa aver utilizzato la Duchessa per avere una chioma tanto bella!

Vorrei sapere quali integratori sta assumendo per i suoi capelli, perché penso che siano cresciuti di mezzo metro in circa tre mesi.

Per finire, la Bradbury ha parlato anche del look sfoggiato da Meghan in occasione del recente evento on line. La donna ha scelto un blazer di lana Alexander McQueen, stesso marchio molto apprezzato anche da Kate Middleton, che proprio di recente ha sfoggiato un bel cappottino rosso lungo fino alla caviglia realizzato proprio da McQueen.

A dimostrazione dell’amore di Kate per questa etichetta, l’esperta ricorda che la Duchessa di Cambridge ha persino fatto disegnare il suo abito da sposa dal noto marchio.

Foto da Instagram