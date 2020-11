Il Principe Filippo è rimasto deluso dal comportamento di Meghan Markle e del Principe Harry. Come ben sappiamo (anche grazie alla serie Netflix The Crown, che ci ha permesso di conoscere molti retroscena della vita della Royal Family), il Principe Filippo ha dovuto affrontare molte rinunce in nome della Monarchia. Come lui, anche il Principe William e Kate Middleton hanno messo da parte molti desideri per il bene della Corona, ma Harry e Meghan non hanno fatto altrettanto.

Abbiamo già visto che la decisione del nipote di fare un passo indietro dal suo ruolo di membro Senior della Royal Family ha suscitato molta rabbia nel “povero” Filippo. Del resto, il Principe era molto affezionato a Meghan Markle, poiché in lei rivedeva se stesso, una persona ben lontana dai meccanismi del Palazzo, che si è però innamorata di un membro della Famiglia Reale.

Di certo Filippo si aspettava che per l’ex attrice di serie come Suits e CSI Meghan Markle sarebbe stato difficile adattarsi a questa nuova vita, ma mai si sarebbe aspettato che lei ed Harry avrebbero scelto di voltare le spalle alla Monarchia.

Video Credit Access

Meghan Markle ed Harry hanno messo a rischio la Monarchia?

A parlare di questo spinoso argomento è stata la biografa reale Ingrid Seward, secondo la quale se Filippo fosse stato più giovane, avrebbe certamente fatto qualcosa per impedire il Megxit:

Il Principe Filippo avrebbe parlato con Meghan Markle e il Principe Harry. Avrebbe cercato di fargli cambiare idea sul Megxit se fosse stato “più giovane”. Alla sua età, c’era un limite al modo in cui voleva essere coinvolto. A quell’età, semplicemente non hai l’energia e la spinta per interferire troppo nelle vite dei tuoi nipoti. Se il Principe Filippo fosse stato più giovane, sarebbe stato più influente,

ha raccontato la Seward. La donna ha aggiunto che Filippo sapeva perfettamente che la decisione di Meghan Markle e del Principe Harry sarebbe stata dannosa per la Famiglia Reale. Filippo era consapevole dell’impatto che il Megxit avrebbe alla avuto sulla corona. Di certo avrebbe fatto sollevare una lunga lista di domande:

Sapeva che la partenza di Harry e Meghan sarebbe stata dannosa per la Monarchia, e in più, la gente si sarebbe chiesta: ‘Cosa c’è di così orribile che questa giovane coppia non sopporta di farne parte?‘

Beh, ammettiamolo, tutti noi ci siamo posti questa domanda almeno una volta, non è forse vero?

Foto da Hello Magazine