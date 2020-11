Il Principe Harry potrebbe decidere di portare il figlio Archie in Gran Bretagna lasciando Meghan Markle negli Stati Uniti. Sono queste le nuove supposizioni avanzate dal sito Express, secondo cui con buone probabilità Harry farà presto un viaggio in Inghilterra, e porterà con sé il suo bambino, il piccolo Archie.

Come fa notare il sito, mentre Meghan è nata e cresciuta in California, suo marito Harry ha vissuto quasi sempre nel Regno Unito. Nell’ultimo anno però il ragazzo si è ritrovato a vivere molto lontano dalla sua famiglia. Da diverso tempo infatti il Duca e la Duchessa del Sussex stanno cercando di mantenere la distanza dai cosiddetti “riflettori reali”. E per far ciò, la coppia si è trasferita in America.

Proprio alcuni mesi fa Harry e Meghan hanno anche comprato la loro prima casa a Montecito. In questa cittadina la coppia è circondata da molti personaggi del mondo dello spettacolo, ed è proprio qui che il piccolo Archie sta crescendo, molto lontano dai cuginetti (George, Charlotte e Louis) e dagli zii, Kate Middleton e il Principe William.

Perchè Harry dovrebbe tornare in Inghilterra senza Meghan Markle?

Ma per quale motivo Harry dovrebbe scegliere di tornare in Inghilterra senza la moglie Meghan Markle? Presto detto! Non poco tempo fa il Duca del Sussex ha fatto sapere di voler tornare “a casa” per assistere alla Coppa del mondo di Rugby. Il ragazzo ha anche affermato di voler spronare Archie a praticare questo sport.

Durante un evento on line il giovane Principe ha infatti spiegato:

Abbiamo un’intera Coppa del Mondo di Rugby League in arrivo il prossimo anno, quindi ho decisamente intenzione di tornare. Sarei già tornato se non fosse stato per il COVID.

Insomma, pandemia permettendo pare che Harry abbia davvero intenzione di tornare a casa, e chissà che grazie al Rugby il giovane ragazzo non riesca a ricongiungersi con il fratello William e la cognata Kate!

Quel che sembra abbastanza prevedibile è che Meghan non sarà esattamente felice all’idea di incontrare di nuovo la famiglia Reale, e probabilmente preferirà rimanere negli USA. Voi cosa ne pensate?

