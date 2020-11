Il Principe Harry e Meghan Markle si sentono sempre più respinti dalla Famiglia Reale. A breve i Sussex dovranno affrontare nuovamente il Principe William, Carlo e la Regina, per stabilire esattamente quali saranno i loro ruoli all’interno della Royal Family, ma pare che la decisione di Harry e Meghan sia assolutamente chiara e irremovibile.

La coppia non si sente accettata dai membri della Famiglia Reale, e in particolar modo dal Principe William. A tornare sull’argomento è, anche questa volta, Robert Lacey, autore della biografia “Battle of Brothers”, che esplora il travagliato rapporto fra il Principe William ed Harry.

Lacey spiega che in realtà la spaccatura fra i due sarebbe nata molto tempo prima dell’arrivo di Meghan Markle a Palazzo. La Famiglia Reale, in effetti, è stata accusata di aver trattato in modo molto duro il giovane Principe Harry, mostrando una chiara predilezione per William. Pensate che si tratti solo di classiche gelosie tra fratelli? Vi sbagliate! Testimoni confermano che William era il prediletto della famiglia per via della sua posizione nella linea di successione al trono!

Video Credit Britainfreak1994

Parlando durante il podcast Pod Save the Queen, Lacey ha spiegato:

Direi che William è stato trattato più gentilmente rispetto a Harry, ma questo è sempre stato il destino dei “pezzi di ricambio”. Harry segue, purtroppo, la tradizione della Principessa Margaret o del Principe Andrew come numero due del sistema. Sono trattati duramente dalla logica del sistema Reale, che in realtà favorisce la linea di sangue principale. In termini tecnici, ovviamente, seguono la linea della successione.

Ed Harry, in quanto a linea di successione, non è messo esattamente benissimo! Al momento il ragazzo è il sesto in fila al trono (dopo il Principe Carlo, il Principe William e i suoi tre figli, George, Charlotte e Louis). Per via del differente trattamento ricevuto, Harry si sarebbe sentito sempre sottovalutato e respinto dalla sua stessa famiglia.

Meghan Markle, Harry e William: l’inizio della fine

I rapporti fra Harry e Willliam sono precipitati con l’arrivo di Meghan Markle a Palazzo. Dando per vera questa particolare interpretazione, probabilmente Harry non avrà accettato che anche sua moglie venisse trattata in modo meno “gentile” rispetto alla cognata Kate Middleton.

Si tratta solo di supposizioni, è chiaro, ma a detta di Omid Scobie, coautore della biografia Finding Freedom, ci vorrà tempo prima che le ferite di Harry e Meghan possano guarire. Tra l’altro, William sarebbe ancora infuriato con il fratello per il modo in cui i Sussex hanno rivelato al mondo il loro piano di abbandonare la Famiglia Reale senza prima essersi organizzati con la Regina:

Questo è davvero ciò che ha causato la maggior quantità di dolore a William, perché indossa due cappelli. Non è solo il fratello, è anche il futuro Re, e ha ritenuto che ciò abbia danneggiato la reputazione della famiglia.

In effetti con la loro mossa Meghan e Harry hanno messo in crisi la Famiglia Reale, esponendola a critiche e discussioni spiacevoli. Voi cosa ne pensate? Sarà stata davvero questa la goccia che ha fatto traboccare il vaso?

Foto da Instagram