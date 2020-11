La Royal Family sarà chiamata a prendere un’importante decisione che riguarda il Principe Harry e sua moglie. Che quello tra Meghan Markle e la Famiglia Reale fosse un rapporto piuttosto complicato lo avevamo già capito tutti.

Da molti mesi ormai l’ex attrice di Suits e il marito Harry hanno impacchettato i loro bagagli e sono andati a vivere negli Stati Uniti. Il gesto compiuto dalla coppia ha destato molta sorpresa tra i fan della Famiglia Reale, e molta delusione negli stessi membri della Royal Family.

Harry e Meghan hanno rinunciato ufficialmente ai loro ruoli di membri Senior della Famiglia Reale, per provare a vivere in modo più riservato, e per essere economicamente indipendenti. Sin dall’annuncio del famoso Megxit, i due giovani genitori hanno avuto un anno di tempo per poter cambiare idea. In che senso? Presto detto!

Meghan Markle e la Famiglia Reale: un rapporto complicato

Quando la coppia è uscita dalla Famiglia Reale, ha accettato un periodo di revisione di 12 mesi.

Si è convenuto che l’inizio del ruolo rivisto del Duca e della Duchessa del Sussex entrerà in vigore nella primavera del 2020 e sarà sottoposto a una revisione di 12 mesi,

si leggeva sul sito web dei Sussex. In sostanza questo periodo di prova lasciava la porta aperta per entrambe le parti in causa. Ma secondo voi cosa decideranno di fare Meghan Markle ed Harry alla scadenza di tale periodo? E quale sarà la decisione che la Famiglia Reale sarà chiamata a prendere?

Video Credit Nicki Swift

Lo storico reale Robert Lacey, autore del libro Battle of Brother, che esplora il controverso rapporto fra il Principe Harry e il Principe William, afferma che la Monarchia dovrà considerare se accogliere nuovamente il Duca e la Duchessa del Sussex nell’ovile Reale (sempre nel caso in cui i due volessero farvi ritorno, è chiaro).

La domanda è: la Monarchia può adattarsi alla sfida di una coppia dal pensiero libero e composta probabilmente dai membri più carismatici della Famiglia, o li escluderanno dal quadro?

Personalmente ritengo che la questione non sia neanche da porsi: dubito fortemente che Harry e Meghan Markle sceglieranno di tornare a vivere a Palazzo! Voi cosa ne pensate?

Foto da Instagram