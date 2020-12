Meghan Markle, Harry si sente ancora vicino al fratello nonostante la fuga

Nonostante la recente “rottura”, il marito di Meghan Markle, Harry, e il Principe William sono in realtà ancora molto vicini. Ad assicurarlo ci pensa Tessy Ojo, la donna che gestisce l’ente di beneficenza fondato in onore di Lady Diana.

In una recente intervista rilasciata a Ok!, la Ojo ha infatti spiegato che il Principe William e il Principe Harry si stanno dando un gran da fare per migliorare il nostro mondo un pezzettino alla volta, ed ha assicurato che i ragazzi non fanno tutto ciò per mettersi in mostra, ma perché credono davvero nei progetti che stanno portando avanti.

In particolar modo, William ed Harry credono nei valori portati avanti dalla fondazione The Diana Award, che promuove la fiducia nei confronti dei giovani e del loro potere di fare del bene. La Ojo ha anche aggiunto che il Duca del Sussex è in realtà ancora molto coinvolto nell’organizzazione di beneficenza, nonostante al momento viva in America insieme alla moglie Meghan Markle e al loro bambino, il piccolo Archie.

Video Credit The Royal Family Channel

Entrambi i fratelli sono i migliori. Amo il fatto che si preoccupino profondamente. Non fanno mai cose solo per le foto, si rimboccano le maniche. Sono stati educati per prendersi cura dell’eredità della madre. I Principi stanno continuando quello che ha iniziato. Anche se il Principe Harry è in America, è ancora coinvolto. Ha partecipato virtualmente alla nostra cerimonia di premiazione durante l’estate. Non essere nel Regno Unito non gli impedirà di essere coinvolto,

ha raccontato Tessy Ojo durante la sua recente intervista.

Meghan Markle: Harry e William di nuovo insieme grazie a Lady Diana?

Proprio il lavoro per l’organizzazione di beneficenza dedicata a Lady Diana potrebbe fungere da ponte per Harry e William, e contribuire a risanare il loro rapporto.

Tra l’altro, di recente lo stesso esperto in affari Reali Robert Lacey (autore della biografia Battle of Brothers, che eplsora i motivi della frattura tra i due Principi), ha spiegato che se William e il fratello non faranno pace entro Marzo, le cose potrebbero precipitare irrimediabilmente.

Il motivo è molto semplice: quando Meghan ed Harry annunciarono di voler fare un passo indietro dal loro ruolo di membri senior della Famiglia Reale, la Regina Elisabetta diede loro un anno di tempo per stabilire gli esatti equilibri futuri.

Si tratta di una sorta di “periodo di revisione”. La fine di tale periodo di tempo è prevista per Marzo 2021, per cui manca davvero poco alla scadenza. Se i Sussex non si avvicineranno alla Corona, il rapporto fra Harry e William potrebbe danneggiarsi in maniera irreparabile.

Foto da Instagram