Meghan Markle e il Principe Harry: che cosa succederà a marzo?

A Marzo accadrà qualcosa di molto importante per Meghan Markle e il Principe Harry: scopri di cosa si tratta

Marzo si avvicina, e per Meghan Markle ed Harry questo significa che stanno per arrivare dei grandi cambiamenti. Chi pensava che i Sussex si fossero lasciati definitivamente alle spalle le questioni che riguardano la Famiglia Reale, dovrà ricredersi.

Sappiamo bene che la coppia vive in America, sappiamo che Meghan e Harry sono genitori del loro adorato figlio Archie, e sappiamo anche che di recente Meghan Markle ha parlato del suo aborto, commuovendo il mondo intero.

Ciò che probabilmente non sapete però è che a Marzo i ruoli del Duca e della Duchessa del Sussex saranno rivisti dai membri della Famiglia Reale.

In che senso? Presto detto! Secondo quanto riferito, la Regina Elisabetta II, il Principe William e suo padre Carlo si riuniranno per decidere se il nuovo ruolo di Harry e Meghan avrà bisogno di qualche accorgimento.

Meghan Markle, Harry e quella strana ambiguità

A parlarne è stato Robert Lacey, autore del nuovo libro “Battle of Brothers”, che durante il suo intervento per il podcast Pod Save the Queen, ha fatto notare che i ruoli di Meghan e Harry sono di certo un tantino ambigui.

Video Credit TIME

È vero, all’inizio dell’anno non sapevamo neanche in che modo la coppia si sarebbe mantenuta. Oggi però i due hanno acquistato il loro nido d’amore, hanno firmato un contratto molto vantaggioso con Netflix e si sono iscritti all’agenzia Harry Walker per tenere dei discorsi pubblici. La coppia ha anche lanciato il sito web dell’organizzazione benefica Archewell, della quale però vi sono ancora pochissime notizie!

Possiamo affermare che durante l’ultimo anno i Sussex hanno chiarito ampiamente le loro intenzioni. Tuttavia Marzo è e rimane la “data di scadenza” (per così dire) fissata dalla Regina per il nipote e la sua nuova moglie, per stabilire la loro esatta posizione nei confronti della Famiglia Reale.

Insomma, nulla può essere lasciato al caso quando fai parte della Monarchia inglese. E, come rivela il sito Express, a chi fa notare che, pur cercando di apparire calda e soffice, la Famiglia Reale nasconde dietro le sue quinte macchinazioni degne di Game of Thrones, Lacey risponde che si, c’è in effetti una logica spietata dietro tutto il calore e i buoni sentimenti che la Famiglia Reale cerca di diffondere in pubblico.

Lo avreste mai detto?

Foto da Instagram