Meghan Markle, la moglie di Harry sostiene di essere in contatto con Lady D: la rivelazione choc

Harry e Meghan Markle non smettono mai di far parlare di loro. Nel corso delle ultime ore i nomi della coppia sono tornati ad occupare le pagine dei principali giornali di gossip. Il motivo? In un’intervista rilasciata in una tv britannica, Tom Bower, autore di un recente bestseller proprio su Meghan Markle, ha rivelato che la moglie di Harry avrebbe dichiarato di essere in contatto con Lady Diana. Scopriamo insieme quali sono state le parole del giornalista in merito a questa rivelazione choc.

Durante un’intervista rilasciata ad una tv britannica Tom Bower ha rivelato che Meghan Markle avrebbe più volte rivelato ad amici stretti di essere in contatto con Lady Diana. Stando alle parole del giornalista, lo stesso Harry avrebbe rivelato di essere in contatto con sua madre la quale appoggerebbe lui e sua moglie in qualunque cosa facciano.

Queste sono state le parole del figlio di Re Carlo III a riguardo:

Mia madre approva quello che faccio, ci appoggia in tutto.

Queste sono state le parole che Harry avrebbe rivelato segretamente ad un amico. Una fonte che vuole rimanere anonima, ha rivelato al giornalista Tom Bower che Meghan Markle avrebbe l’abitudine di percepire la presenza di Lady Diana nella casa di Montecito.

Per questo motivo, la moglie di Harry si metterebbe in contatto con lei ogni volta che ne percepisce la presenza in casa. Stando a questa fonte anonima, inoltre, il contatto con Lady D ci sarebbe quando la coppia è chiamata a prendere delle decisione importanti. Stando a quanto rivelato, la madre di di William ed Harry appoggerebbe Harry e Meghan in qualsiasi decisione prendano.

Inutile dire che la notizia va presa con le pinze, dal momento che si tratta di voci che i diretti interessati non hanno mai confermato in pubblico.