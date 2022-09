Meghan Markle nella bufera, la moglie di Harry fa un gesto proibito durante il funerale della Regina Elisabetta

Lunedì 19 settembre si sono conclusi i funerali della Regina Elisabetta, scomparsa giovedì 8 settembre nel castello di Balmoral, in Scozia. Molti sono stati coloro presenti alla cerimonia per dare l’ultimo saluto alla sovrana più longeva di sempre. Tra i tanti, non sono passati inosservati Harry e Meghan Markle la quale si è resa protagonista di un gesto che sta facendo molto chiacchierare.

Meghan Markle non smette mai di far parlare di sé. Nel corso delle ultime ore stanno trapelando alcune informazioni riguardo la moglie di Harry che è stata protagonista di una vera e propria gaffe che sta facendo il giro del web. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

Meghan Markle e il gesto proibito fatto durante il funerale della Regina Elisabetta

In questi ultimi giorni i giornali di cronaca rosa non fanno che parlar d’altro. Oltre all’outfit indossato dalla moglie di Harry, tutti coloro che hanno seguito attentamente il funerale di sua maestà non hanno potuto fare a meno di notare un dettaglio.

In particolar modo, tutti hanno notato che Meghan Markle ha infranto il protocollo, non rispettando le regole, per due motivi. Il primo riguardo il fatto che l’attrice di Suite si è mostrata con un outfit che non le copriva completamente le braccia, a differenza degli altri membri della famiglia reale. Ricordiamo che è proibito mostrare la pelle durante i funerali di Stato.

Inoltre, la moglie di Harry si è presentata senza veletta, simbolo di lutto che invece le altre donne della casa reale inglese hanno indossato. Dunque anche questa volta Meghan ha deciso di andare controcorrente.

La moglie di Harry non ha perso occasione per far parlare di sé. Cosa penserà Re Carlo III del suo comportamento? Sicuramente Harry e Meghan sono stati i personaggi più chiacchierati di questi ultimi giorni, sopratutto per il fatto di essere stati esclusi da Re Carlo al ricevimento organizzato alla vigilia del funerale della Regina.