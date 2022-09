Meghan Markle omaggia la Regina Elisabetta: la moglie di Harry indossa i suoi orecchini e una spilla

Ai presenti non sono passati gli orecchini di perle e diamanti indossati dalla moglie di Harry e appartenenti alla sovrana

Dopo la morte della Regina Elisabetta il Regno Unito sta vivendo dei giorni di grande lutto. Ieri pomeriggio a Londra si è tenuto il corteo funebre in cui il feretro della sovrana ha sfilato fino a Westminster Hall dove è stata allestita la camera ardente. Al corteo erano presenti tutti i membri della famiglia reale tranne Meghan Markle, Kate Middleton e la Regina consorte Camilla che hanno raggiunto Westminster in auto.

Tutta la famiglia reale ha indossato abiti neri e agli occhi dei presenti non è passata inosservata la figura della moglie di Harry. Meghan Markle ha infatti deciso di rendere omaggio alla Regina Elisabetta dal momento che ha indossati degli orecchini e una spilla appartenuti alla sovrana.

Per quanto riguarda gli orecchini, c’è da dire che sono questi dei gioielli tempestati di pietre e diamanti. La sovrana Elisabetta II ha deciso di dare in dono i monili all’attrice in seguito al matrimonio con Harry, avvenuto nel 2018. Stando alle indiscrezioni, pare che questi orecchini siano appartenuti alla collezione privata della Regina Elisabetta.

Oltre agli orecchini, Meghan Markle ha sfoggiato una spilla a forma di foglia, anch’essa tempestata di pietre e diamanti, abbinata al suo cappotto nero. I doni che la Regina ha fatto a Meghan dimostrano senza ombra di dubbio la simpatia che la sovrana aveva nei confronti della moglie di suo nipote.

Meghan Markle e le frecciatine rivolte alla famiglia reale

Tutti ricorderanno l’intervista che Harry e Meghan hanno rilasciato a Oprah. In quell’occasione l’attrice aveva dichiarato alla conduttrice di alcuni regali che la Regina Elisabetta le aveva regalato, spendendo per lei delle dolci parole. A riguardo, la moglie di Harry aveva svelato: