Meghan Markle e (soprattutto) il Principe Harry dovrebbero lasciare Netflix a causa della clamorosa quarta stagione di The Crown? Questo è ciò che suggeriscono fonti vicine alla Famiglia Reale. Ammettiamolo, The Crown 4 non sta dipingendo un quadro esattamente lusinghiero della Famiglia Reale, a cominciare dal Principe Carlo, da Camilla e dagli altri membri della Royal Family.

Quanto ci sia di vero in ciò che viene narrato nella serie Netflix è tutto da stabilire, ma che The Crown abbia attinto a piene mani dalla realtà è e rimane un dato di fatto. Ma per quale ragione Meghan ed Harry dovrebbero lasciare Netflix? Presto detto!

Perchè Harry e Meghan dovrebbero lasciare Netflix

Il ritratto del Principe Carlo e di Lady Diana, e soprattutto la descrizione del loro rapporto, hanno fatto indignare il Palazzo, ma non solo! Anche il modo in cui è stata raccontata la tragica morte di Lord Mountbatten ha lasciato l’amaro in bocca nei membri della Royal Family. Questi ultimi non riescono dunque a comprendere il motivo per cui proprio Harry, un membro della Famiglia Reale, abbia scelto di lavorare per un’azienda che sta promuovendo un’immagine tanto controversa dei suoi stessi familiari.

Video Credit CBC News

A parlarne è l’editorialista del Mail on Sunday Emily Andrews, che spiega:

L’impressione poco edificante è che, avendo firmato un accordo con Netflix, il Principe Harry e sua moglie, l’ex star di Hollywood Meghan stiano beneficiando generosamente dalla distorsione della verità sulla Famiglia Reale da parte della società. Il loro affare di 100 milioni di dollari (78 milioni di sterline) con il gigante statunitense dello streaming contribuirà a dare a Harry la libertà finanziaria, ma ha fatto sollevare molte sopracciglia a casa, in particolare tra coloro che sono vicini a Charles e a William.

Proprio William si sarebbe mostrato piuttosto infastidito dal ritratto che The Crown sta facendo dei suoi genitori, Diana e Carlo.

Come può prendere soldi da un’azienda che commercia con la sua famiglia? Che ricrea in modo insensibile la bomba terroristica irlandese che ha ucciso Lord Mountbatten e altre tre persone? Che banchetta come un avvoltoio sulla carcassa dell’amara rottura del matrimonio dei genitori di Harry e William?

Per certi versi si tratta di domande piuttosto legittime, ma che Harry e Meghan abbiano preso le distanze dalla Famiglia Reale è ormai un dato di fatto. Come se non bastasse, un altro insider ha spiegato che molti dei fatti narrati in The Crown non sono veri. Si tratterebbe di una realtà distorta a piacimento del creatore della serie, Peter Morgan.

Meghan Markle: Netflix addio dopo The Crown 4?

Ma dunque, cosa faranno Meghan ed Harry dopo l’uscita della quarta stagione di The Crown? Beh, l’accordo della coppia con Netflix vale milioni, e i due starebbero già cercando di produrre docuserie, lungometraggi, programmi, spettacoli per bambini e molto altro.

C’è anche chi avanza l’ipotesi che il Duca e la Duchessa del Sussex possano lanciare presto un documentario sulla loro fuga dalla Royal Family. A parlarne è Robert Lacey, esperto di questioni Reali e autore del libro “Battle of Brothers”. Lacey ha commentato così la possibilità di un documentario sulla Famiglia Reale ad opera di Meghan ed Harry:

Se facessero un documentario su come hanno lasciato la Famiglia Reale, quella potrebbe essere la fine effettiva, potrebbe mettere fine alla spaccatura. Infrangerebbe i tabù. Potrebbe essere impossibile per loro tornare indietro.

Voi cosa ne pensate? Vedremo mai un Docu-Megxit?

Foto da Insider