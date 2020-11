La serie The Crown non si occuperà mai di Meghan Markle ed Harry: ecco perchè

Per quale motivo non vedremo mai Meghan Markle ed Harry nella serie The Crown? Per i fan della Royal Family potrebbe essere una grande delusione, ma dovete sapere che il creatore della serie, Peter Morgan, non intende trattare gli eventi che riguardano Harry e Meghan in The Crown. Il perché è molto semplice: quella del Duca e della Duchessa del Sussex è per Morgan una storia “off limits”.

Il creatore della serie ha infatti spiegato di essersi autoimposto una regola ben precisa, ovvero quella secondo cui gli eventi storici narrati dovranno essere accaduti almeno 20 anni prima.

A detta di Morgan, questo sarebbe un tempo e una distanza sufficiente per capire come stanno effettivamente le cose. Insomma, nell’arco di un ventennio è più facile vedere meglio il quadro generale.

Video Credit ET Canada

Spesso le cose che oggi sembrano estremamente importanti vengono immediatamente dimenticate. Altre cose hanno l’abitudine di restare e di dimostrarsi storicamente molto rilevanti e di lunga durata. Meghan e Harry sono nel bel mezzo del loro viaggio e non so quale sia il loro percorso o come finirà,

ha spiegato alcuni mesi fa il talentuoso autore, aggiungendo di essere più che felice di non dover mai narrare la storia dei Sussex. Del resto, si tratta pur sempre di una storia piuttosto complessa e ancora poco chiara, non vi pare?

The Crown: per Meghan Markle ed Harry nessuna partecipazione in vista

Archiviato (almeno per il momento) il nostro comprensibile desiderio di vedere Meghan ed Harry in The Crown, ricordiamo che ad attenderci in questa quarta stagione (inaugurata il 15 Novembre su Netflix) ci sono tantissimi avvenimenti scottanti!

La serie ripercorrerà infatti i momenti più famosi e controversi della vita di Lady Diana, gli attriti con il marito, l’ingombrante presenza di Camilla Parker-Bowles, il dramma della bulimia, la nascita del Principe William e del Principe Harry e molti altri eventi importanti non solo per Diana, ma per tutta la Royal Family.

Non ci rimane che continuare a guardare la serie che sta tenendo incollati allo schermo tutti gli amanti della Famiglia Reale!

Foto da Elle