Meghan Markle si sta preparando per seguire le orme del Principe Carlo e di Sarah Ferguson? Pare proprio di si. Una persona molto vicina alla Duchessa del Sussex ha rivelato che la donna desidera seguire l’esempio del suocero, e cimentarsi nella realizzazione di un libro.

Pare che Meghan si stia assicurando una protezione legale che le permetterà di pubblicare libri attraverso l’organizzazione no-profit Archewell, fondata insieme al marito Harry.

La narrativa è qualcosa in cui ha sempre voluto cimentarsi, e può essere certa che qualsiasi cosa lei scriverà venderà bene, indipendentemente dalla qualità. La narrativa, che si tratti di libri per bambini o per adulti, sarebbe un modo potente per trasmettere il suo messaggio di “risveglio”,

ha spiegato l’insider durante una recente intervista rilasciata al Mail on Sunday.

Meghan Markle come il Principe Carlo: in arrivo una serie di libri?

Video Credit Good Housekeeping

A quanto pare dunque Meghan Markle starebbe prendendo esempio dal Principe Carlo. Nel 1980 il padre di suo marito pubblicò infatti il libro per bambini “The Old Man Of Lochnagar”, una storia inventata dallo stesso futuro Re d’Inghilterra e illustrata da Sir Hugh Casson. Il ricavato delle vendite è stato usato per sostenere l’organizzazione benefica The Prince’s Trust, volta ad aiutare i giovani in difficoltà.

Come Carlo, anche Sarah Ferguson ha una sua personalissima serie di libri. Il titolo è “Budgie The Little Helicopter”, e racconta la storia di un elicottero immaginario e dei suoi amici. Negli anni 90 la serie fu trasformata in uno show televisivo di successo.

L’insider fa notare che Meghan Markle ha sempre amato comunicare con i suoi fan. Prima di entrare a far parte della Famiglia Reale gestiva infatti un blog sul suo stile di vita dal titolo “The Tig”. Non sorprende dunque che la donna voglia proseguire su questa strada, e realizzare magari dei libri per adulti e bambini, in modo da diffondere un messaggio positivo nel mondo.

Foto da Instagram