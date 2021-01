Quando diventi famoso, con buone probabilità ci sarà qualcuno che fa parte del tuo passato che cercherà di ottenere qualche beneficio, magari rilasciando dichiarazioni e interviste (spesso poco lusinghiere e ben poco veritiere) sul tuo conto. Capito care ragazze? Tenetelo a mente se avete intenzione di diventare delle celebrità! Le ultime notizie su Meghan Markle confermano proprio quanto appena detto.

Non bastava la sorella Samantha Markle pronta a pubblicare un libro scandalo sulla moglie del Principe Harry. Adesso anche il padre di Meghan Markle, Thomas, torna “alla carica”, e lo fa attraverso un documentario incentrato proprio sulla vita di sua figlia.

La notizia, fresca di giornata, è stata riferita dai tabloid nelle ultime ore. A quanto pare Thomas Markle, 76 anni, pubblicherà il nuovo documentario, che conterrà foto e video di Meghan Markle da piccola. Si concentrerà insomma sull’infanzia di Meghan, e sulla strada percorsa per diventare un’attrice. Vi saranno scorci della vita privata di Meghan Markle, la sua quotidianità quando era una bambina, e verrà illustrato anche il rapporto che la donna aveva con suo padre molti anni fa.

Come rivela il Mirror, Thomas avrebbe raccontato che al momento sta lavorando con un direttore della fotografia.

Inizia con la mia vita, la mia famiglia, il mio amore per il teatro e la televisione e come ci sono arrivato. Poi la mia vita con Meghan, la crescita, i suoi giorni di scuola fino a quando è andata al college e quando è iniziata la sua carriera. Abbiamo avuto una bella vita insieme, durante il suo primo matrimonio e il suo trasferimento in Canada. Quindi inizia una nuova storia. È un po’ come se mi chiedessi “Cosa è successo alla mia bambina?”