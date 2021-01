Meghan Markle: la sorella Samantha rivela nuovi dettagli sul libro scandalo

La sorella di Meghan Markle, o per meglio dire, la sua sorellastra, rivela nuovi dettagli sul libro “The Diary of Princess Pushy’s Sister — Part 1”, la sua nuova “opera d’arte”. Già dal titolo, sembra chiaro che Samantha (questo è il nome della donna) intende spettegolare un tantino sulla sua sorella celebre, non pensate anche voi? Ebbene, vi sbagliate. Siete proprio dei sospettosi, lo sapete?

A spiegare come stanno realmente le cose ci ha pensato la stessa Samantha, che durante un’intervista rilasciata a Us Weekly ha rivelato di non avere nessuna intenzione di “sparlare” della sorella:

Contrariamente a quanto dicono i troll del gossip e i siti di notizie, il mio libro non è mai stato progettato per attaccare mia sorella. C’è molto da imparare: “il buono, il brutto e il cattivo”. Sono stata molto chiara sul fatto che non stavo per creare un tabloid cartonato. L’ho detto due anni fa, ma nessuno voleva crederci.

“Meghan Markle? Una scalatrice sociale con un debole per i rossi”: le parole della sorella

Durante la sua intervista Samantha – che per la cronaca pare abbia più volte attaccato la sorella Meghan negli ultimi anni – avrebbe parlato della Markle e l’avrebbe bollata come una “scalatrice sociale superficiale con un debole per i rossi“. Fortuna che non aveva nessuna intenzione di parlar male della sorella!

A sua discolpa, la donna avrebbe spiegato di essere molto brava a comprendere la gente.

Ero un specialista in psicologia e sono davvero un consulente con due lauree magistrali, quindi in termini di psicologia di individui e gruppi, capisco cosa si inventeranno le persone, ma ad ogni modo sento ci sarà qualcosa per tutti nel libro.

Fermo restando che, personalmente, credo poco a chi cerca di attirare l’attenzione parlando (o straparlando) delle altre persone, non ci rimane che attendere l’uscita di questo nuovo libro e scoprire cosa avrà da rivelare al mondo Samantha Markle, la sorella di Meghan, non vi pare?

