Il Principe Harry si rifiuta di rispondere a una domanda ben precisa da quando è spostato con Meghan Markle. Sarebbero queste le ultime rivelazioni in merito a una delle coppie più chiacchierate di sempre. A parlare dell’umore di Harry è stata la biografa reale Angela Levin, secondo la quale il marito della Markle non sarebbe affatto felice da quando vive in America. In particolar modo, l’esperta fa riferimento a un’apparizione fatta da Meghan ed Harry a TIME100, durante la quale i due hanno tenuto uno dei loro discorsi motivazionali e di ispirazione.

In quella particolare occasione pare che alla domanda “Come stai?” rivoltagli dal capo redattore del TIME Edward Felsenthal, Harry abbia deliberatamente evitato di rispondere, concentrandosi piuttosto sul peso che la pandemia ha avuto sulla vista di ognuno di noi. Per l’esattezza, Harry avrebbe risposto affermando che, dal mese di Marzo, quando qualcuno chiede “Come stai?” a un’altra persona, probabilmente lo fa perché vuole davvero saperlo, e non solo per sentirsi dire “Tutto bene, e tu?”.

Dopo un breve discorso, Harry ha poi lasciato la parola a Meghan, la quale ha raccontato di come ha scelto di dedicare questo particolare periodo di isolamento al marito Harry e al figlio Archie.

Video Credit TIME

Tutto considerato, siamo tutti alle prese con una versione diversa della stessa cosa. Per quanto riguarda noi, stiamo cercando di sfruttare tutto il tempo di qualità che abbiamo a disposizione con nostro figlio e di non perdere un singolo momento della sua crescita e del suo sviluppo. È stato davvero speciale.

Il Principe Harry è davvero felice con Meghan Markle?

La risposta a questa domanda, almeno secondo la biografa Reale Angela Levin, potrebbe essere no. La donna avrebbe infatti sostenuto che il Duca del Sussex sembra terribilmente infelice.

La sua faccia sembra assolutamente morta. Era solito brillare. È carismatico.

A detta della donna, il linguaggio del corpo del Principe Harry parlerebbe chiaro. Harry non solo devia le domande parlando di altro quando qualcuno gli chiede come sta, ma avrebbe un aspetto molto più spento. C’è da dire che, rispetto allo scorso anno, tutti noi probabilmente sembriamo più spenti e meno felici.

La pandemia (con tutte le limitazioni e paure ad essa connesse) non è di certo qualcosa di semplice e piacevole da affrontare, e tutti noi probabilmente ci sentiamo demotivati e stanchi, di tanto in tanto. Inoltre, Harry ha perso molti legami con la sua famiglia da quando ha preferito l’amore alle cariche reali, ed anche questo non avrà di certo giovato al suo umore. Voi cosa ne pensate?

Foto da Instagram