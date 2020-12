Meghan Markle non andrà a Sandringham: il rifiuto all’invito di Natale

Natale è ormai alle porte, non solo per noi, ma anche per i membri della Famiglia Reale. Cosa faranno la Regina Elisabetta, Kate Middleton, il Principe William, Meghan Markle e il resto della Royal Family per le feste? Sappiamo bene che la pandemia ha complicato molto le cose per tutti.

A causa delle restrizioni necessarie per limitare la diffusione del nuovo coronavirus, le famiglie quest’anno non potranno organizzare cene e feste come in passato, e lo stesso vale per la Famiglia Reale.

Abbiamo visto che la Regina Elisabetta e il Principe Filippo trascorreranno le feste al Castello di Windsor, e che molto probabilmente non saranno circondati dal resto della famiglia. Lo avrebbe annunciato la stessa coppia attraverso una nota:

Dopo aver considerato tutti i consigli appropriati, la Regina e il Duca di Edimburgo hanno deciso che quest’anno trascorreranno il Natale tranquillamente a Windsor. La Regina e il Duca hanno la fortuna di trascorrere il Natale insieme alla loro famiglia ogni anno. Capiscono che la loro famiglia avrà esigenze diverse durante il periodo natalizio, e sono contenti di trascorrere una tranquilla stagione festiva quest’anno

Se anche fosse stato possibile organizzare i consueti festeggiamenti natalizi a Sandringham però, Meghan Markle ed Harry avrebbero comunque disertato anche quest’anno.

Video Credit Terry Harris

Meghan Markle ed Harry, a Natale non saranno con la Regina

Con somma delusione della Regina Elisabetta, il nipote preferisce di gran lunga trascorrere il primo Natale nella sua nuova casa a Montecico, insieme alla moglie Meghan Markle e al figlio Archie.

C’è da dire che la pandemia non rende per nulla semplici gli spostamenti (neanche se sei un membro della Famiglia Reale), quindi era più che prevedibile che Harry, Meghan ed Archie non avrebbero trascorso le feste insieme al resto della Royal Family.

Visto e considerato poi che fra i Royals al momento non sembra correre buon sangue, quella di trascorrere le feste separati non sembra una cattiva idea. Voi cosa ne pensate?

Foto da Instagram