Meghan Markle svela cos’è successo con Kate Middleton: “Mi ha fatto piangere”

Fin dal suo arrivo nella Famiglia Reale, i tabloid e il gossip inglese sono impazziti: Meghan Markle e Kate Middleton sono amiche o nemiche? Le voci trapelate sulle due duchesse erano tantissime e di ogni tipo.

Se in un primo momento, sempre stando alla stampa inglese, le due sembravano molto unite, qualcosa poi si è rotto. E la rottura sembra essere arrivata dopo il matrimonio con il Principe Harry.

Ora, Meghan Markle intervistata da Oprah Winfrey ha deciso di chiarire il famoso litigio che tutti hanno letto sui giornali. Ha fatto davvero mettere a piangere la Duchessa di Cambridge? Sembrerebbe di no, a domanda l’attrice americana risponde:

No, è stato il contrario. Sei o sette mesi dopo il matrimonio, è venuto fuori tutta un’altra questione. Al mondo è stata rivelata una questione errata. Io non avrei mai voluto che uscisse fuori, l’ho protetta da tutto ciò. Non lo dico per screditare qualcuno perché è stata una settimana, quella delle nozze, molto difficile. Lei era nervosa per qualcosa, mi ha fatto piangere e mi ha ferita. Ma lo ha riconosciuto e si è scusata. Mi ha portato dei fiori e un biglietto di scuse. Ha fatto quello che avrei fatto io sapendo di aver ferito un’altra persona. Mi sarei presa la responsabilità.

Meghan Markle ha anche spiegato il motivo per il quale ha preferito non parlarne: per lei la questione era chiusa, ha apprezzato le scuse della donna e non vuole portar rancore.

Ovviamente, l’attrice è però rimasta male. Si aspettava tutto il supporto della cognata, ma così non è stato. Ma ormai, sembra essere il problema minore. La Famiglia Reale deve rispondere ad accuse ben più pesanti