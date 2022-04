Davvero Meghan Markle è uguale a Lady Diana? Secondo alcuni esperti della famiglia reale inglese ci sarebbero alcune somiglianze nei comportamenti delle due donne, in alcuni scatti messi a confronto. Per chi, invece, non vede di buon occhio la moglie del Principe Harry, si tratta di pose studiate a tavolino o comunque di atteggiamenti comuni a tutte le mamme.

Per fare questo paragone, bisogna tornare indietro alla cartolina di Natale che i duchi di Sussex hanno diffuso anche su internet. Si vedono il principe Harry che tiene in braccio il piccolo Archie, con lo sguardo rivolto verso il basso, mentre il papà guarda le sue donne ridendo.

Meghan Markle si appoggia alla spalla del marito, anche lei seduta e sorridente, ammirando la piccola Lilibet Diana che ride di gusto nel suo vestitino bianco. Uno scatto che ricorda molto da vicino quello di Lady Diana che tiene in braccio il piccolo William.

Alcuni esperti della famiglia reale inglese e anche di body language, hanno individuato in questa cartolina di Natale della coppia molte somiglianze tra il modo con cui l’ex attrice tiene la piccola Lilibet e come Diana teneva il figlio Harry nel 1983, in uno scatto davvero famoso.

Lo scatto natalizio è il primo che mostra ufficialmente la nuova arrivata nella famiglia di Harry e Meghan, che dopo la nascita di Archie hanno accolto anche la piccola Lilibet Diana (non chiedendo prima alla Regina se gradiva che fosse usato il suo soprannome, con cui sono in pochi a chiamarla).

Meghan Markle uguale a Lady Diana? C’è chi vede nelle somiglianze nell'”essere madre”

Judi James ha sottolineato che il linguaggio del corpo di Meghan Markle, come quello di Lady Diana, è quello di una mamma amorevole e premurosa: