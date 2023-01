Matteo Berrettini, tennista romano che negli ultimi anni è arrivato al top mondiale del suo sport, è recentemente arrivato alla cronaca per un altro suo gesto da campione, che sta volta ha nulla a che fare con le racchette e le palline. Ha infatti deciso di donare una fornitura annua di gelato al reparto di oncoematologia pediatrica dell’ospedale di Rimini.

Il tennis italiano negli ultimi anni ha raggiunto un livello mai visto prima. Merito soprattutto degli splendidi atleti che la racchetta italiana sta sfornando. È degli ultimi giorni, infatti, la notizia della presenza di ben tre tennisti italiani tra i primi 20 della classifica ATP. Non era mai successo prima.

Lorenzo Musetti è al 19esimo posto, Jannik Sinner al 16esimo e Matteo Berrettini al 14esimo.

Quest’ultimo è senza dubbio la punta di diamante del tennis nostrano e a coronazione di questi ultimi straordinari anni, un anno e mezzo fa era arrivata la prestigiosissima finale del torneo di Wimbledon, persa contro la leggenda Novak Djokovic.

Ma Matteo si è dimostrato essere un grandissimo campione anche fuori dal rettangolo da gioco. È di questi giorni, infatti, la notizia di un bellissimo gesto che il campione romano ha voluto fare per i bambini meno fortunati.

Ha donato una fornitura annuale di gelato ai piccoli ricoverati o in cure presso il reparto di oncoematologia dell’ospedale di Rimini. Non è una scelta a caso.

Il gelato, infatti, è l’unico alimento che i bimbi in quelle condizioni possono mangiare, dato che le pesanti cure a cui si sottopongono spesso provocano irritazioni e ferite nelle pareti della bocca.

“L’ace più bello di Matteo Berrettini“, ha commentato il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad. Il primo cittadino ha poi continuato:

Matteo è un campione, di quelli che sanno calcare con eleganza anche l’erbadi Wimbledon, ma il cuore non lo mette solo in campo. E quando guarda lontano dalla rete ci sono i bambini, inclusi quelli del reparto di oncoematologia pediatrica dell’Infermi a Rimini a cui andrà una fornitura di gelati per l’intero 2023. La donazione è arrivata per il tramite dell’associazione bresciana ‘Atleti al Tuo Fianco’.