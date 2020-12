Melissa Satta, Kevin Boateng e la decisione definitiva sulla loro relazione. La velina: “Grazie per il regalo più bello”

Velina e calciatore sono uno dei binomi più ricorrenti tra le coppie note dello spettacolo, ormai da decenni. Melissa Satta e Kevin Prince Boateng ne sono stati uno degli esempi più rappresentativi degli ultimi tempi. Ieri, l’ex soubrette di Striscia La Notizia ha pubblicato un post sul suo profilo Instagram con il quale ha ufficialmente dichiarato chiuso il rapporto con il calciatore.

Un sali e scendi durato nove anni di emozioni ed esperienze bellissime, come la nascita del piccolo Maddox. Questa è stata la storia d’amore tra l’ex velina di Striscia La Notizia, Melissa Satta e il calciatore attualmente in forza al Monza, Kevin Prince Boateng.

Nel pomeriggio di ieri, la bellissima e amatissima soubrette e modella sarda, ha pubblicato un bellissimo scatto di famiglia per dare un annuncio importante agli oltre quattro milioni di follower che la seguono appassionatamente. La foto, che la ritrae insieme a colui che è stato il suo compagno di vita e al frutto del loro amore, è accompagnata da queste parole:

Dopo un periodo di separazione, abbiamo deciso di interrompere definitivamente la nostra relazione, nel pieno rispetto delle reciproche posizioni ed in totale serenità, fermo restando che rimarremo l’uno per l’altro un importante punto di riferimento per la crescita di nostro figlio Maddox. Grazie per questi 9 anni…e per il regalo più bello….Maddox. Melissa