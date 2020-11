Si allunga la lista dei personaggi dello spettacolo che hanno contratto il Coronavirus. L’ultima ad annunciare di essere stata positiva, è Melissa Satta. La showgirl, attraverso le sue storie Instagram, ha confidato ai suoi seguaci che, sia lei che suo figlio Maddox, hanno avuto il virus. L’ex velina ha scelto di annunciarlo soltanto dopo che i due hanno avuto un esito negativo del tampone.

Credit: Melissa Satta – Facebook

Finalmente è arrivata una bellissima notizia. Sia io che Maddox siamo risultati negativi. Sì, perché purtroppo siamo stati contagiati anche noi, abbiamo passato due settimane chiusi in casa.

Proprio come ha fatto anche Samantha De Grenet, Melissa ha scelto di comunicarlo soltanto ora. Ora che il suo tampone e quello di suo figlio, il piccolo Maddox, sono finalmente negativi.

L’ex velina e suo figlio, nato dalla lunga e turbolenta relazione con il calciatore Kevin Prince Boateng, hanno dovuto trascorrere due settimane in isolamento. Come ha spiegato la Satta, affrontare questo periodo non è stato affatto semplice.

I sintomi di Melissa Satta e Maddox

Credit: Melissa Satta – Facebook

Nel corso del video registrato e pubblicato sul suo profilo Instagram, Melissa Satta ha raccontato anche come si sono evolute le sue condizioni fisiche e i sintomi. Ha spiegato che Maddox è stato piuttosto bene, mentre per lei le cose sono andate diversamente.

Sono passata dalla febbre a 39, alla tosse, all’antibiotico. Non ho voluto parlarne prima forse per scaramanzia. Ho voluto vivere questo momento difficile con riservatezza. Ora sto bene, ma la prima settimana l’ho passata sempre a letto perché ero stanchissima, poi al decimo giorno ho cominciato a vedere la luce.

Sta meglio fisicamente, ma anche mentalmente, Melissa. Lo si nota dall’entusiasmo mostrato e dalla voglia che ha di tornare presto a lavoro.

Credit Video: GossipIT – Youtube

Ho un sacco di bei progetti da portare avanti. Giovedì sarò sul set e già non vedo l’ora. Non è un momento facile, ma cerchiamo di andare avanti nel miglior modo possibile.

La Satta ha colto l’occasione anche per lanciare un messaggio a tutti i suoi seguaci. L’intenzione è quella di sfruttare il suo grande seguito per invitare tutti a rispettare tutte le norme necessarie per evitare che il Covid continui a diffondersi così rapidamente.