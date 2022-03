Melissa Satta svela la sua grande paura di rimanere sola e di non riuscire a trovare un uomo che sia per la vita

Melissa Satta apre il suo cuore durante una lunga intervista rilasciata a F svelando la sua grande paura di rimanere sola. La meravigliosa showgirl nel corso della sua grande carriera ha collezionato tantissimi successi e traguardi proprio come la sua vita privata.

La 36enne è mamma di un bellissimo bambino nato dall’amore con il suo ex marito Boateng da cui ora è separata. Nonostante questo capitolo della sua vita, Melissa ha ritrovato l’amore grazie a Mattia Rivetti con cui, ha intenzione in futuro di metter su famiglia.

Nonostante tutti i buoni propositi, Melissa Satta rivela la sua grande paura di rimanere sola e di non riuscire a trovare una persona che riesca a starle accanto. Proprio per questo motivo, durante l’intervista a F, la showgirl ha svelato le sue preoccupazioni e le sue paure.

Melissa Satta rivela la sua grande paura: “Ho paura di restare sola”

La showgirl nel dell’intervista ha aperto il suo cuore spiegando la grande paura di rimanere sola e di non riuscire in futuro a trovare un nuovo compagno. Melissa si è lasciata così andare spiegando le sue fragilità e le sue insicurezze che la rendono vulnerabile.

“Paura di rimanere sola? Certo. Ho le stesse insicurezze, fragilità e paranoie di ogni donna. Anche perché un ragazzo non famoso fa fatica ad accettare la pressione che comportare al fianco di una donna popolare. È qualcosa che spaventa. Sono davvero pochi quelli che vorrebbero essere fidanzati con Melissa Satta, mi creda” spiega Melissa.

La showgirl rivela anche la sua situazione sentimentale con il nuovo fidanzato: “Non viviamo ancora insieme io e Mattia Rivetti. Diciamo che vogliamo costruire il nostro futuro un passo alla volta. Non è stata una pazzia da ragazzini, ma una conoscenza consapevole e matura. Se voglio diventare di nuovo mamma? Ma certo, lo voglio sicuramente anche per Maddox”.

Melissa Satta sembra così pronta e propensa per allargare la sua famiglia e donare un fratello o una sorelli al piccolo Maddox. Quest’ultimo nato dalla sua storia d’amore con Boateng sta crescendo nella serenità di una famiglia separata che non gli fa mancare mai niente.

È proprio Melissa a rivelare lo stato d’animo con cui ha vissuto la sua separazione: “Ho detto che non ho scelto io la separazione? Entrambi eravamo d’accordo che fosse finita, ma io avrei fatto le cose in una maniera diversa e con altri tempi. Non nascondo di aver sofferto tantissimo: la separazione è un fallimento”.