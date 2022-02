Nella puntata più recente di Verissimo, Melissa Satta è stata ospite di Silvia Toffanin. La celebre modella e showgirl ha deciso di aprire il suo cuore rilasciando alcune dichiarazioni in merito alla sua storia d’amore con Mattia Rivetti. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Melissa Satta torna al centro della cronaca rosa. Questa volta a rendere protagonista la showgirl di un gossip sono state alcune dichiarazioni rilasciate a Verissimo. Dopo circa un anno dalla separazione con Prince Boateng, la modella sogna una famiglia con Mattia Rivetti. Ecco tutti i dettagli.

A distanza di un anno da quando Melissa Satta e Prince Boateng hanno deciso di mettere un punto definitivo alla loro storia d’amore, adesso la modella ha ritrovato la serenità con un altro uomo. Si tratta di Mattia Rivetti, un noto imprenditore italiano lontano dalla luce dei riflettori.

In occasione di un’intervista rilasciata a Verissimo, la showgirl italiana ha rilasciato alcuni dettagli sul rapporto tra Maddox e il suo nuovo compagno. Inoltre, ha dichiarato di desiderare presto una famiglia:

Mi chiede sempre quando ci sposiamo. Il matrimonio non è una mia priorità, ma mi piacerebbe avere un secondo figlio e ricreare una famiglia.

Non è tutto. L’ex moglie di Price Boateng non ha di certo negato la sofferenza provata durante la separazione con quest’ultimo. Tuttavia, i due hanno deciso di rimanere in buoni rapporti per l’amore del figlio Maddox. Queste sono state le sue parole:

Non l’ho vissuta bene, è stato un colpo basso che non ho saputo gestire al meglio. Oggi abbiamo Maddox come obiettivo comune, anche se siamo lontani perché lui gioca a Berlino e io vivo a Milano





Prince Boateng dopo Melissa Satta: adesso il calciatore è felice con Valentina Fradegrada

Per quanto riguarda Prince Boateng, attualmente anche lui ha iniziato una nuova storia d’amore con Valentina Fradegrada, modella nata a Bergamo e conosciuta negli States. Tempo fa i due aveva anche deciso di farsi un tatuaggio di coppia: lei si è tatuata sulle dita la scritta “Boa” mentre lui “Vale”.