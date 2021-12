Nel corso delle ultime ore è giunta un notizia da pare di Kevin Prince Boateng che ha lasciato tutto il mondo del web a bocca aperta. A distanza di un anno dalla separazione con Melissa Satta, sembra che il calciatore abbia trovato una nuova fidanzata. Scopriamo insieme di chi si tratta.

Kevin Prince Boateng non finisce mai di stupire tutti i suoi fan. Di recente il celebre calciatore si è reso protagonista di un gossip dal quale emerge una sua nuova fiamma. Dunque, sembra che dopo Melissa Satta, il calciatore abbia ritrovato la serenità con un’altra donna. Ecco tutti i dettagli.

Stando ad alcune indiscrezioni che sul web si fanno sempre più insistenti, Kevin Prince Boateng ha una nuova fidanzata. La ragazza in questione si chiama Valentina Fradegrada. Si tratta dell’influencer la quale è diventata famosa per aver lanciato la moda dei bikini indossati all’incontrario.

Un anno fa il celebre calciatore e Melissa Satta avevano deciso di mettere un punto definitivo alla loro relazione. Già nell’anno 2018 i due avevano trascorso un periodo di crisi. Poi nel 2019 hanno stupito tutti tornando insieme ma ben presto la loro storia d’amore è giunta a capolinea.

La coppia aveva deciso giungere al divorzio rimanendo in buoni rapporti per l’amore del loro figlio Maddox. Queste sono state le parole con cui la modella aveva annunciato la separazione:

Dopo un periodo di separazione, abbiamo deciso di interrompere definitivamente la nostra relazione, nel pieno rispetto delle reciproche posizioni ed in totale serenità, fermo restando che rimarremo l’uno per l’altro un importante punto di riferimento per la crescita di nostro figlio Maddox. Grazie per questi 9 anni…e per il regalo più bello….Maddox.