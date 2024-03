“Io e lui…” Melissa Satta stupisce su Matteo Berrettini: la rivelazione a Verissimo

Finalmente esce allo scoperto. Melissa Satta parla di Matteo Berrettini per la prima volta, dicendo cosa è successo dopo la rottura e in che rapporti sono oggi

Si sono lasciati e nessuno sa il perché. Per la prima volta l’ex velina parla di come sono finite le cose con il famoso tennista italiano, che recentemente ha avuto un malore sul campo di gioco. Melissa Satta parla di Matteo Berrettini, il suo ormai ex fidanzato, con il quale stava insieme da qualche tempo. In che rapporti sono rimasti i due?

Nella puntata di Verissimo andata in onda sabato scorso, erano tanti gli ospiti in studio che sono stati intervistati da Silvia Toffanin. C’era anche la showgirl, ex velina di Striscia la notizia, che ha parlato della storia d’amore finita con Matteo Berrettini.

In realtà lei non avrebbe voluto accennare a questioni private come questa. Infatti, fino a a oggi non aveva proferito parola. Viste, però, tutte le voci che girano in questi giorni, con particolari attacchi nei suoi confronti, ha deciso di raccontare la sua versione dei fatti.

La conduttrice televisiva ha subito una pressione mediatica davvero impressionante ed è stata anche vittima di violenza psicologica. Per questo ospite di Verissimo, Melissa Satta ha voluto liberarsi con Silvia Toffanin di questo peso.

Lei sa benissimo di essere un personaggio pubblico, ma questo accanimento è pericoloso. “C’è stato un accanimento dal primo minuto. Io non c’entravo nulla e sono sempre stata in silenzio. Da mamma però dicevo anche che mio figlio non poteva leggere queste cose. Si trattava di due ragazzi che stavano vivendo in una relazione. E non porta degli insuccessi in altro. È difficile dare una risposta”.

Melissa Satta e Matteo Berrettini, adesso parla la conduttrice: cosa ha dichiarato

Melissa Satta ha raccontato che sicuramente la pressione mediatica non ha aiutato la coppia. È stato un anno bellissimo e lei è felice che lui sia tornato a giocare. “Ha una famiglia che adoro e li porterò sempre nel cuore e noi rimarremo suoi grandi tifosi”.

I due, dunque, si sarebbero lasciati bene e lei adesso è felice. Sicuramente non hanno trovato gli incastri giusti. Adesso lei si deve occupare del suo ruolo di mamma, perché “a volte elazioni ti portano un po’ via. Semplicemente ora ci sono delle priorità diverse, ma non è successo nulla”.