Matteo Berrettini, emersi i motivi della separazione da Melissa Satta: l’indiscrezione

Dopo un anno di un’intensa storia d’amore, Matteo Berrettini e Melissa Satta si sono separati. I due, che hanno vissuto un periodo di grande passione, hanno deciso di mettere un punto definitivo alla loro relazione. Ma quali sono i motivi che si nascondono dietro questa scelta? Scopriamo insieme che cosa è successo nel dettaglio.

Dopo dodici mesi di amore durante i quali Melissa Satta si è resa protagonista di numerosi viaggi per accompagnare Matteo in varie parti del mondo, sembra che qualcosa tra i due sia andato storto. Secondo alcune indiscrezioni che si fanno sempre più insistenti, la ragione che si cela dietro la loro separazione è la differenza di età, le prospettive e gli obiettivi di vita diversi.

Infatti, Melissa Satta, 38 anni, desiderava consolidare il rapporto e progettare una famiglia, mentre Matteo, recentemente ripresosi da infortuni e concentrato sulla sua carriera tennistica, non si sentiva pronto per compiere un passo così importante.

Non è tutto. C’è un altro fattore determinante che ha contribuito alla loro rottura: la carriera da tennista di Matteo. Il 28enne è sempre impegnato in lunghi viaggi all’estero e questo lo ha costretto inevitabilmente a trascorrere lunghi periodi lontano dalla sua compagna.

Attualmente non siamo a conoscenza dell’attendibilità di tale notizia. Tuttavia, sembra che i segnali di allontanamento abbiano reso evidente la separazione. Infatti, in occasione del giorno di San Valentino i due non sono apparsi insieme sui social. Anche nel giorno del compleanno dell’ex fidanzata di Kevin Prince Boateng, nessuna tratta dei due. Tale episodi hanno alimentato i sospetti sulla fine della loro relazione. Attualmente, la veridicità di queste voci rimane incerta, ma sembra che Matteo Berrettini e Melissa Satta abbiano scelto ormai di intraprende due strade diverse.