Mercedesz Henger confessa: “Ho trovato di nuovo l’amore, ecco chi è il mio nuovo fidanzato”

Nel corso delle ultime ore il nome di Mercedesz Henger è tornato ad occupare le pagine dei principali giornali di cronaca rosa. Stando infatti alle ultime indiscrezioni, pare che la figlia di Eva Henger si sia lasciata andare ad alcune rivelazione riguardo la sua vita privata che in questi giorni stanno facendo molto chiacchierare. Scopriamo insieme che cosa ha dichiarato l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi.

Dopo alcuni mesi di assenza, Mercedesz Henger è tornata ad essere nuovamente la protagonista del gossip. A tutti gli amanti del gossip non sono passate inosservate le rivelazioni private fatte dall’ex naufraga dell’Isola dei Famosi. Mercedesz ha infatti confessato di aver trovato di nuovo l’amore ed ha anche svelato in che rapporti è con sua madre.

Queste sono state le sue parole a riguardo:

Il 2022 mi ha portato talmente tanta felicità e cose belle che a stento ci credo. Riappacificarmi con mia madre e sentire di nuovo questo forte legame con lei, rifare L’Isola per la seconda volta, tornare a vivere nella mia città del cuore: Roma.

E, continuando, la figlia di Eva Henger ha scritto:

Tutte queste cose già sarebbero bastate per classificare il 2022 come uno dei migliori anni della mia vita. E poi, ho trovato pure te. E che posso dire, ti ho cercato tanto, e ora che ti ho trovato non mi scappi più.