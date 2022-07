Mercedesz Henger dopo l’isola: “Sto malissimo, sono fisicamente a pezzi”

L’Isola dei Famosi è un’esperienza che segna molto fisicamente e psicologicamente. Dopo svariate settimane senza cibo e vita normale, una volta rigettati nel mondo di tutti i giorni, non è facile tornare alla normalità.

Tantissimi ex concorrenti hanno ammesso dopo esser tornati a casa di aver avuto problemi con il cibo. E anche Mercedesz Henger purtroppo sta avendo qualche problemino nel suo ritorno alla normalità.

In questo momento si trova in un resort a Sanremo, in compagnia di Elena Morali. E durante un momento di relax la figlia di Eva Henger ha voluto aggiornare i suoi fan sulle sue condizioni fisiche.

Attraverso alcune stories di Instagram Mercedesz ha ammesso di non stare affatto bene in questo periodo.

“Io da quando sono uscita dall’Isola sto malissimo fisicamente. In realtà sto morendo dentro, perché sto fisicamente a pezzi. Non ho avuto tempo di riprendermi, perché non mi sono fermata un attimo. Sto morendo, sto morendo di nausea anche in questo momento. Ogni volta che tocco del cibo sto male, ogni volta che sono stata in piscina con mia sorella (infatti mi prende in giro) sono stata male” – ha detto Mercedesz.

Fonte: web

Insomma la ragazza ha ammesso di stare ancora male ma nonostante i malesseri è in giro per lavoro e per viaggiare. “Però sappiate che mentre faccio tutte queste cose sto di me…a” – ha detto.

Mercedesz ha anche svelato di non aver mai avuto così tante emicranie di fila e alla mamma che l’ha invitata a recarsi in ospedale ha risposto nei commenti: “E no Eva Henger in ospedale non ci vado”.

Intanto dopo la fine dell’avventura in Honduras non ci sono aggiornamenti sul rapporto tra Mercedesz e Edoardo Tavassi. Il fratello di Guendalina a quanto pare ha deciso di raffreddare la questione anche se per Mercedesz il capitolo non si è concluso ancora del tutto.