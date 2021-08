UeD, Samantha Curcio irriconoscibile: dimagrimento drastico

I fans di UeD l’hanno conosciuta come la prima tronista curvy nella storia del programma. Ora, però, la ragazza si mostra in vesti completamente nuove. I più appassionati hanno già capito di chi si parla. Ovviamente, ci riferiamo a Samanta Curcio, la splendida ragazza dagli occhi di ghiaccio che ha ammaliato il pubblico nella scorsa edizione del programma.

La tronista si è distinta per la sua particolare bellezza e per il suo fare deciso e a volte impulsivo. Il suo percorso nel dating show era terminato con la scelta di Alessio Cenniccola, dal quale, però, si è separata a causa di divari insormontabili. Ora, l’ex tronista di UeD torna al centro delle attenzioni mediatiche per tutta un’altra serie di motivazioni.

Samantha, infatti, ha pubblicato una lunga riflessione sui social, accompagnandola con uno scatto che rende evidente come le ultime settimane l’abbiano trasformata. Il post sembrerebbe essere un inno alla libertà e alla amor proprio, indipendentemente dal contesto e dalle situazioni.

Queste le parole dell’ex tronista di UeD: “Voglio sentirmi libera anch’io, allo stesso modo, di esprimere il mio pensiero: io amo qualsiasi forma d’arte, che quasi sempre va di pari passo con l’eleganza dell’animo. Amo le donne sensuali e, nella maggior parte dei casi, non hanno bisogno di denudarsi o di ostentare la loro fisicità per esserlo”. Leggendo queste parole, si capisce appieno il significato degli scatti.

Samantha, nelle foto, appare molto dimagrita, quasi irriconoscibile. In molti hanno commentato questo drastico cambiamento. Un utente in particolare ha scritto alla Curcio una riflessione particolare: “Sam sei bellissima curvy non dimagrire più, la bellezza non è essere 30kg la carne è carne”. Samantha però, si sa, ha la risposta pronta, ed ha spiegato che non sempre si ha il controllo di tutto: “ Non sempre dimagrire o ingrassare sono eventi premeditati e voluti”.