“Mi hanno operato d’urgenza, dolori lancinanti” Le prime parole della VIP dopo il ricovero in ospedale

Ieri abbiamo parlato di una notizia che ha in parte preoccupato tutti i fan di Eleonora Brunacci, famosa influencer nota per essere la moglie di Mariano Di Vaio. È infatti uscita una notizia che riportava come la stessa fosse stata ricoverata in ospedale per sottoporsi ad un intervento d’urgenza.

Eleonora e il marito in ospedale

Ecco come sta adesso la bella influencer e quali sono state le sue prime parole dopo l’operazione.

Eleonora Brunacci viene ricoverata ad urgenza

Il nome di Eleonora Brunacci non è certamente poco noto, in quanto si tratta di una famosa influencer. Oltre alla carriera sui social Eleonora è diventata famosa anche per essere la moglie di Mariano Di Vaio, uomo con il quale ha una relazione da diverso tempo.

Eleonora Brunacci

Qualche ora fa però, la nostra Eleonora ha fatto preoccupare tutti. Questo in quanto ha cominciato a sentire dei forti dolori che l’hanno fatta stare molto male. La ragazza ha quindi deciso di chiedere aiuto ai soccorsi ed è stata prontamente portata all’ospedale dove le è stata diagnosticata una fortissima colica renale.

La causa di tutto questo è stata la presenza di un grandissimo calcolo che i medici hanno dovuto rimuovere d’urgenza in quanto, altrimenti, la situazione sarebbe peggiorata ulteriormente. Un intervento inaspettato che non poteva più essere rimandato.

Le prime parole dell’influencer dopo l’intervento

Per fortuna l’operazione chirurgica alla quale Eleonora si è sottoposta è andata bene ed è stata lei stessa poche ore fa a tornare sui social, tranquillizzando tutti i suoi fan. La donna ha quindi spiegato che cosa è accaduto. Eleonora Brunacci e Mariano Di Vaio Dovevo partire per Milano per lavoro, ma ho avuto una forte colica renale causata da un calcolo bello grande. Mi hanno quindi operata d’urgenza perché avevo già infezione. Avevo dei dolori talmente forti che mi sembrava di partorire, ma grazie a Dio è andato tutto bene. In questi momenti mi sento sempre così fortunata. Ho tantissimo amore intorno a me, il motore di tutto e non vedo l’ora di tornare dai miei cuccioli.

Ovviamente Eleonora sta ancora patendo i postumi dell’intervento, in quanto si sente leggermente acciaccata e solamente tra qualche giorno tornerà a godere di ottima salute. Ad ogni modo l’influencer ha voluto ringraziare tutti i suoi fan, il marito e anche i medici. È grazie a loro che è stato possibile intervenire prima che la situazione degenerasse.