“Mi sposo a giugno” La Vip annuncia le nozze in diretta, pubblico e Antonella Clerici emozionati

Diletta Leotta ha annunciato il suo matrimonio. La lieta notizia è stata resa nota proprio dalla stessa Diletta, ospite in diretta su Rai Uno da Antonella Clerici durante la trasmissione È quasi mezzogiorno. La conduttrice, che recentemente aveva condiviso sui social l’anello di fidanzamento consegnatole da Loris Karius dopo che le aveva chiesto di sposarla, è diventata madre la scorsa estate.

Ad agosto 2023, Diletta Leotta ha dato alla luce una bambina di nome Aria, frutto della sua relazione proprio con l’ex portiere del Liverpool. Leotta ha raccontato che il suo amore con il portiere, ora sotto contratto con il Newcastle, è nato proprio per un autentico colpo di fulmine. Racconta la presentatrice:

La sera in cui l’ho conosciuto ho detto alle mie amiche: ‘ho incontrato l’uomo della mia vita’.

Quanto al matrimonio con Karius, ora anche padre della loro primogenita Aria, Leotta ha confessato di ritrovarsi in un momento piuttosto turbolento. L’organizzazione delle nozze non è un momento esattamente “rilassante” per chiunque, per usare un eufemismo.

Attualmente, la conduttrice, sta affrontando la “fase di panico”, afferma la stessa Diletta Leotta, legata al planning di tutto ciò che serve e servirà. Alla domanda di Clerici sulla scelta del vestito, la presentatrice ammette di non aver ancora selezionato l’abito per le nozze.

Diletta Leotta, da molti mesi, si trova in un autentico periodo di grande felicità. Nella sua vita, soprattutto durante la relazione con Karius con cui è diventata mamma, gode della crescita giorno dopo giorno della piccola Aria e vive un amore intenso.

Da tempo, i due, avevano annunciato il fidanzamento ufficiale e, quindi, la certezza delle nozze. Le modalità precise della cerimonia non sono state rivelate, tranne che avrà luogo a Vulcano, nell’isola delle Eolie. Il matrimonio non ha ancora una “vera” data, ma si sa solo che sarà celebrato a giugno del 2024. Presto arriveranno ulteriori dettagli.