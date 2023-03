Una splendida dedica nel nome del grande Lucio Dalla: la giornalista tedesca Mia Ceran è appena diventata mamma per la seconda volta

Gioia immensa per la giornalista di origini tedesche Mia Ceran. Lei e suo marito, l’imprenditore Federico Ferrari, sono infatti appena diventati genitori per la seconda volta. Una felicità enorme condivisa con i follower di Instagram in un dolcissimo post pubblicato proprio dalla neo mamma bis.

Credit: miaceran – Instagram

Nata in Germania nel 1986, la Ceran ha viaggiato molto prima di trovare quella che oggi è a tutti gli effetti casa sua, l’Italia. E per l’esattezza Roma.

Ha vissuto per un bel periodo negli Stati Uniti d’America, ma è proprio nella città eterna che ha trovato il suo posto felice nel mondo.

Ha studiato giornalismo e si è laureata a pieni voti. Poi ha conosciuto suo marito, l’imprenditore e dirigente della Diesel Federico Ferrari. Con lui ha formato una bellissima famiglia, che nell’aprile del 2021 si è allargata per la prima volta con la nascita di un bel bimbo, il piccolo Bruno Romeo.

Riguardo alla carriera di Mia Ceran ci sarebbero moltissime cose da dire. La televisione è senza dubbio il suo ambiente. Ha lavorato prima in Mediaset, poi in Rai.

Sulla rete nazionale ha partecipato come ospite fissa e inviata di Quelli che il calcio, insieme a Luca e Paolo, la Gialappa’s Band e tanti altri.

L’annuncio di Mia Ceran

Credit: miaceran – Instagram

All’inizio di ottobre scorso, la bellissima Mia Ceran ha annunciato con un post sui social che ben presto sarebbe diventata mamma per la seconda volta. Alla foto della prima ecografia, aveva aggiunto:

Ciao a te, che stai per piombare nelle nostre vite per stravolgerle di nuovo. Non vediamo l’ora (Mia, Federico, Bruno & Tito).

Credit: miaceran – Instagram

Ora quei nove mesi di trepidante attesa sono passati e la giornalista ha potuto abbracciare per la prima volta il suo secondo bebè, un altro bel maschietto che si chiama Lucio.

Mia ha pubblicato una foto della sua mano che tiene quella del nuovo arrivato, per poi accompagnarla con alcune parole della canzone “La sera dei miracoli” del grande Lucio Dalla. Dedica che fa intuire da dove sia partita l’ispirazione per la scelta del nome del piccolo.