Micaela Ramazzotti si separa con Paolo Virzì: l’addio è definitivo

Secondo alcune indiscrezioni che si fanno sempre più insistenti, Micaela Ramazzotti e Paolo Virzì si sarebbero separati ufficialmente, Dopo una crisi sentimentale superata nel 2018, i due si erano riconciliati. Tuttavia, adesso sembra che una nuova rottura abbia di nuovo rotto l’equilibrio del loro matrimonio. Scopriamo insieme che cosa è successo nel dettaglio.

Senza alcuna ombra di dubbio, Micaela Ramazzotti e Paolo Virzì hanno rappresentato una delle coppie più amate popolari nel mondo del cinema. I due si sono conosciuti sul set di “Tutta La Vita Davanti”, un film di Paolo Virzì del 2007. Si è trattato di un vero e proprio colpo di fulmine in quanto la coppia è convolata a nozze circa due anni dopo nella città di Livorno.

Già nell’anno 2018, si vociferava una crisi sentimentale giunta nelle loro vite dopo ben 10 anni di matrimonio. Un anno più tardi, esattamente a febbraio, sembrava che i due avessero superato il momento di difficoltà. In ogni modo, la riconciliazione non è bastata. Infatti, adesso sembra che abbiano deciso di mettere un punto definitivo alla loro storia d’amore.

A divulgare la notizia è stato il settimanale “Diva e Donna”. Secondo quanto riporta la rivista, il regista di “Siccità” avrebbe lasciato la casa dove viveva insieme alla sua famiglia e si sarebbe trasferito poco distante per rimanere al fianco dei suoi figli Anna e Jacopo.

In occasione di un’intervista, Micaela Ramazzotti aveva rilasciato qualche inedito retroscena in merito al suo primo incontro con Paolo Virzì. Queste erano state le sue parole:

Mi dicevo: “Ma figurati se Virzì mi prende: ha scelto donne come la Bellucci e la Ferilli, bellissime, con davanzali rinascimentali, che ci vado a fare? Manco mi vedrà”. Invece arrivai, mi fecero il provino e poi di avvicinò lui e mi diede in mano il copione: “Sonia sei tu”, disse. Mi venne un colpo, nessuno mi aveva scelto così, sulla fiducia. Durante le riprese del film i due si innamorarono e da quel momento non si sono mai lasciati, dando vita ad una famiglia bellissima, con due bambini: “Paolo è un uomo meraviglioso, un grande padre per i nostri due figli. È la fortuna della mia vita. Paolo è figlio di un carabiniere ed è rimasto orfano presto, ha un forte senso di responsabilità verso la famiglia. Accanto a lui mi sento una donna amata.