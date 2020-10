Brutto incidente per l’ex volto di Temptation Island, Michael De Giorgio è stato accoltellato alla mano dalla compagna. Il ragazzo ne ha parlato con Deianira Marzano e ha raccontato i dettagli dell’episodio.

Il tutto è avvenuto ieri notte, il ragazzo ha pubblicato delle foto con una mano visibilmente insanguinata. Dopo poco tempo è arrivata una storia con la conferma di quanto accaduto nella notte.

Questa notte sono stato ferito con una forbice, è entrata ed uscita dall’altra parte del polso. Ha lesionato i tendini ed ho rischiato l’emorragia. Sono da poco uscito dalla sala operatoria e ci tenevo a rassicurare tutti, amici e non.

L’intervento è andato bene. Non si sa ancora se mi rimarranno delle limitazioni motorie, non voglio nemmeno pensarci. Grazie a chi stanotte mi è stato vicino nel momento del bisogno.

Il dolore più grande è dentro al petto, e per questo purtroppo non c’è nessuna cura.

All’indomani dell’aggressione Michael De Giorgio si è collegato in diretta con la nota amica e influencer Deianira Marzano. La donna ha ricordato che il ragazzo di professione fa il tatuatore e che questo potrebbe portargli danni anche nel lavoro.

Il giovane non si è molto esposto in merito a quanto accaduto, ha però fatto presente che la donna è ancora in giro e che non è scattato nessun arresto. Sembra inoltre che l’aggressione sia avvenuta in strada, e che la polizia vedendo del trambusto si sia avvicinata.

Non si sa chi sia la fidanzata del ragazzo che ormai da un po’ si tiene lontano dal grande schermo. Probabilmente, nei giorni a seguire, usciranno altri dettagli di questa storia assurda.