Sebbene ancora non sia arrivata alcuna conferma dai diretti interessati, parrebbe proprio che Michael Fassbender e Alicia Vikander, una delle coppie più innamorate e glamour del cinema hollywoodiano, abbiano accolto in famiglia l’arrivo del loro primo bebè. La loro riservatezza non permette ancora di parlare della cosa con certezza assoluta, ma alcune foto dei paparazzi lasciano ben poco spazio ai dubbi.

Sono due degli attori più bravi e apprezzati di tutto il panorama mondiale. Si sono conosciuti nel 2014, quando recitavano entrambi nel film La luce sugli oceani. Michael ed Alicia, da quell’istante, non si sono più lasciati.

Hanno sancito il loro amore eterno nel 2017, quando si sono sposati a Ibiza con una cerimonia celebrata in gran segreto. Dopo il matrimonio era seguito un meraviglioso viaggio di nozze in Italia.

In recenti interviste, entrambi non avevano mai nascosto la voglia e l’intenzione di mettere su famiglia. E infatti, a inizio anno 2021, si era diffusa un’indiscrezione che parlava della gravidanza della Vikander. Notizia mai confermata dagli attori, ne dai loro portavoce.

Sia Fassbender che Vikander hanno scelto di vivere la propria vita privata lontano dalla luce dei riflettori. Nessuno di loro ha un profilo social e per le comunicazione che reputano di divulgare pubblicamente, si affidano ai loro entourage.

La foto di Michael Fassbender

A “tradire” Michael Fassbender e Alicia Vikander e il segreto che stavano cercando di tenere nascosto per più tempo possibile, è arrivata una foto scattata dai paparazzi.

Proprio in questo periodo, Alicia si trova a Parigi per girare una nuova serie. L’attrice svedese sta vestendo, sul set, i panni di Irma Vep, protagonista dell’omonimo libro del 1996.

Il protagonista di Jobs, è stato fotografato proprio a Parigi, nella zona in cui sua moglie sta girando, con un bambino molto piccolo in braccio. Molto probabilmente ha raggiunto Alicia per aiutarla con il bebè e sostenerla nel suo lavoro. Un marito ed un papà davvero speciale, a quanto pare.

Naturalmente, non si conosce nulla di questo bimbo. Né la sua data di nascita, né il suo nome. Non è chiaro nemmeno se si tratti di un maschietto o di una femminuccia, visto che nella foto diffusa dal Daily Mail, il nascituro indossa delle vesti di colore bianco candido.